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А скакать было легче!

01 августа 2018, 14:54  •  105 • Карикатуры

Руководителей медицинских учреждений Киева обязали приготовить источники автономного питания на случай отключения электроэнергии: "Нафтогаз" прекратил поставки топлива на две ТЭЦ из-за долга в пять миллиардов гривен. В результате электроснабжение украинской столицы снизится почти в шесть раз.

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