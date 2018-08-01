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А скакать было легче!
01 августа 2018, 14:54 • 105 • Карикатуры
Руководителей медицинских учреждений Киева обязали приготовить источники автономного питания на случай отключения электроэнергии: "Нафтогаз" прекратил поставки топлива на две ТЭЦ из-за долга в пять миллиардов гривен. В результате электроснабжение украинской столицы снизится почти в шесть раз.
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