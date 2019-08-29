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А Скабеева держалась в сторонке: Поляк Корейба попытался "набить морду" российскому политологу в споре о Вышинском

29 августа 2019, 14:39  •  179 • Политика
Польский эксперт Якуб Корейба оказался в центре скандала в прямом эфире. Он попытался "набить морду" российскому политологу Араику Степаняну в споре, касающемся освобождения Кирилла Вышинского из-под ареста. Разнял экспертов ведущий Евгений Попов, его соведущая Ольга Скабеева в это время держалась в сторонке, а после попыталась их пристыдить.
Накануне в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" стало жарко и дело едва не дошло до драки в прямом эфире. Поводом для спора послужил главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого освободили из-под ареста.
Российский политолог Араик Степанян заявил, что рад освобождению журналиста, а вот присутствующие в студии украинские эксперты перешли на грубости. Завязался спор, в который влез польский эксперт Якуб Корейба, заявивший российскому политологу, что у Украины, мол, "нет задачи вам понравиться".
Слово за слово - и поляк даже попытался "набить морду" Степаняну. До драки все же дело не дошло. Экспертов вовремя успел разнять Евгений Попов.
После того как Корейба заявил, что политолог "опять учит всех вокруг, как себя вести", и в грубой форме посоветовал ему отправиться в Ереван, Попов коротко заметил: "Сейчас сам в Варшаву поедешь".
Все это время соведущая Попова Ольга Скабеева держалась несколько в сторонке. А когда спорщиков разняли, даже попыталась застыдить обоих, одарив их улыбкой: "Вы скандалите. Зачем?"

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