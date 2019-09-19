А Шойгу предупреждал! Саудитов подвел "дырявый зонтик" США. Помпео признал

Эта атака, которую провели мятежники-хуситы, спровоцировав крупные пожары на нефтяных объектах Саудовской Аравии, показала, что у условного Запада (а защищают небо саудитов ЗРК Patriot, три артиллерийские 35–мм установки Oerlikon GDF в составе комплексов Skyguard и одна установка Shahine — экспортная версия французского ЗРК малой дальности Crotale) нет эффективных средств противовоздушной обороны.

Беспомощные американские ПВО

Судя по опубликованным спутниковым снимкам, намеченные цели на земле хуситы смогли поразить удивительно точно. И это еще раз подтверждает беспомощность американских средств ПВО.

Военных экспертов удивило, с какой легкостью эти средства поражения преодолели саудовскую систему противовоздушной обороны, которая, похоже, не только не сбила ни одну ракету, но даже не смогла их обнаружить. По последним данным, в этой атаке участвовали около двух десятков дронов и крылатых ракет.

Как пишет в своем Telegram-канале Владимир Соловьев, изначально США создавали свою систему противовоздушной обороны как "системы противодействия стратегическим видам вооружений, будь то баллистические ракеты или бомбардировщики".

Сеть, покрывающая огромные территории, состояла из наземных постов раннего предупреждения, радарных станций и пусковых установок зенитных ракет большого радиуса действия.

При этом системы, работающие на ближний радиус, создавались по остаточному принципу. Противодействовать они могли только одиночным целям, летящим на небольшой высоте.

"Еще недавно основным ЗРК ближнего радиуса действия у американцев был комплекс MIM–23 Hawk — разработанный в шестидесятых годах прошлого века, способный похвастаться вероятностью поражения цели 0,56 (из–за чего одна установка несла три ракеты, чтобы уж наверняка). Сообщается, что не так давно путём модернизации вероятность поражения цели подняли до 0,85", - пишет Соловьев.

Все другие комплексы, если даже и мобильны, то устанавливаются на легких шасси и имеют ограниченный боезапас. Из изложенного можно сделать вывод: отразить малоразмерные дроны, атакующие цель большими группами, западные системы ЗРК ближнего действия не могут, а наработок, которые могли бы изменить ситуацию, пока нет.

"Дырявый зонтик"

А ведь еще в марте прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что элементы американской ПРО — это "дырявый зонтик".

"То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, "дырявый", — отметил министр, комментруя прошлогоднее послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина. И добавил, что крайне удивлен тем, что американская сторона тратит на это устройство так много денег.

Напомним, российский лидер в своем послании сообщал, что новейшая отечественная система "Авангард" совершает полеты на межконтинентальную дальность. Кроме того, ее скорость превышает число Маха больше, чем в двадцать раз.

И тем самым она делает абсолютно бесполезной американскую систему ПРО.

Ракеты-то американские?..

Возвращаясь к нынешней ситуации, нельзя не упомянуть такой момент: происхождение дронов, которыми были атакованы нефтяные объекты саудитов, вызвало массу споров. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку, но в США высказали уверенность, что за ней якобы стоит Тегеран. Источник считает, что там и вовсе использовались "украинские ракеты", а пользователи Рунета уверены: "Дроны были американские", "Забыли снять маяки "свои".

"Почему не работали американские ПВО, защищающие территорию Саудовской Аравии? - задался логичным вопросом по атаке дронов на нефтяные объекты саудитов пользователь Рунета Дмитрий Беляев. И тут же озвучил свою версию: - Они работали, просто система распознавания "свой-чужой" не восприняла дроны и крылатые ракеты как угрозу. Забыли снять маяки "свои".

"Ясное дело, американские службы защиты саудитов своих - американских - дронов пропустили", - соглашается с его мнением @tatianavovo.

"Дроны были американские", - продолжает мысль автора поста @vnt58.

… Или украинские?

Тем временем некоторые источники так и вовсе предположили, что нефтяные объекты саудитов были атакованы… украинскими ракетами. В частности, портал avia.pro утверждает, что специалистам якобы "удалось установить и доказать, что в нападении на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии были использованы иранские ракеты Quds-1, которые являются полными копиями тех ракет, которые ранее были переданы Ирану украинской стороной".

В качестве доказательства передачи ракет портал цитирует редактора журнала "Национальная оборона" Александра Мозгового для "Российской газеты".

В частности, его слова о том, что "оставшиеся в Харькове образцы Х-55 и конструкторская документация были проданы Китаю и Ирану, из-за чего в свое время был большой скандал".

При этом сам эксперт сразу же отметил, что "теоретически можно предположить, что старую авиационную ракету переделали для запуска с земли", но уточнил, что у него лично "на этот счет есть большие сомнения".

"Работают с переменным успехом"

Глава Госдепартамента США Майк Помпео признал провал американской системы ПРО в Саудовской Аравии при атаке дронов и объяснил, почему противоракетные комплексы Patriot не смогли защитить саудовские нефтяные месторождения.

По словам госсекретаря, стоит признать, что подобные системы работают "с переменным успехом". Впрочем, отметил он, "даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели".

Американский политик ранее прибыл с визитом в Джидду для встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи он заявил, что случившееся нападение не что иное, как акт войны.

"Нам повезло, что в результате этого нападения не погибли американцы", - сказал Помпео.

Кроме того, госсекретарь США в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты.