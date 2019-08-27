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"А сдачу - на развитие авиации": Путин удивил Эрдогана мороженым в стаканчике
27 августа 2019, 18:39 • 55 • В России
Давней традиции Владимира Путина покупать на МАКСе мороженое не мог помешать даже визит Эрдогана. Более того Путин вовлек в это дело и президента Турции.
- Пломбир в стаканчике, в рожке, ванильное мороженое, - перечисляла товар продавщица, когда два лидера подошли к ее лотку.
- Ванильное! - отреагировал Эрдоган.
- А мне в стаканчике, - показал Путин на ту же самую «коровку», что выбрали и в прошлый раз.
- Шоколадное или сливочное?
- И то, и другое, - засмеялся Путин, вытаскивая деньги.
Из позапрошлогоднего опыта, когда пришлось занимать деньги у Чемезова, были сделаны выводы — президент достал целую пачку купюр, протянув девушке сразу пятитысячную, хотя стаканчик стоил всего 70 рублей. За два года цена выросла на десять.
- За меня заплатите? - спросил Эрдоган.
- Заплачу, - кивнул Путин. - Вы же гость.
- Двести десять, - назвала сумму продавщица.
- Вот министру сдачу отдайте, - кивнул президент на Дениса Мантурова. - На развитие авиации.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетили открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эрдоган, который все это время в недоумении рассматривал свое ванильное мороженое в стаканчике, поинтересовался у продавщицы:
- Нет у вас ложки?
Видимо, в Турции ему не приходилось иметь дело со стаканчиками.
- Нет, кусайте! - бессердечно ответила ему девушка.
Эрдоган с удивлением несмело укусил.
В этот момент сдача, которую отсчитала продавщица, вернулась к ней назад.
- Дайте на них мороженое всем желающим, - попросил Путин, и тут же к лотку выстроилась очередь из представителей турецкой делегации.
Даже Сергей Шойгу не без труда протиснулся к мороженому.
- Ванильное? - заинтересовался Путин.
- Нет, у меня обычное, - ответил министр обороны.
Эрдоган, распробовавший наконец свой стаканчик, жестами зазывал своих министров присоединиться. Очень может быть, что в Турции, как и в Китае, скоро вырастут продажи российского мороженого. Так со стаканчиками два президента и отправились на переговоры.
Владимир Путин на МАКСе угостил Эрдогана пломбиром.
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