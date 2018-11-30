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«А с чего русские такими добрыми стали?»: О погрешностях опросных методик Левада-Центра рассказал эксперт

30 ноября 2018, 17:54  •  92 • Политика
Специалист Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков прокомментировал Царьграду результаты недавнего исследования Левада-центра об улучшении отношения соотечественников к Японии. По результатам опроса также видно, что многие россияне рассматривают всерьёз вариант передачи Курильских островов соседнему государству. Виктор Кузьминков скептически отнесся к выводам известной исследовательской организации: «А вот с чего вдруг русские стали такими добрыми-то? Это из-за того, что просто японцев полюбили, что ли?». 
По мнению специалиста, неожиданная беспричинная симпатия маловероятна, а поводов для резкого изменения в отношении просто-напросто не было. Сотрудник РАН просит логически и здраво рассуждать в этом вопросе. Он приводит пример, вряд ли кто-то из опрошенных хотел бы отдать своему новому другу половину собственной квартиры, так как тот стал ему больше нравится. За любыми цифрами должны стоять объясняющие их основания, рассуждает Кузьминков.
Могло ли что-то привести к погрешности в таком опросе?
Специалист по Японии уверен, что такие факты существуют. Формулировка вопросов иногда бывает неудачной, и респондентыне могут точно выразить свою мысль, что приводит к ошибкам в подобной статистике. Если нет возможности уточнить все детали опроса, в целом, исследование можно поставить под сомнение, считает Кузьминков.
Он напоминает, что предыдущие 70 лет российская общественность никогда не высказывалась за передачу тихоокеанских островов соседнему государству. Центр исследований придерживается мнения о двойственной позиции Японского государства. Стоит напомнить, что Япония поддерживает санкции в отношении РФ. Но официальные представители государства редко выступают с прямой критикой России, подчеркивая при каждом удобном случае, что страны объединяют дружеские отношения. Это рождает оправданную настороженность и подозрения.
Кузьминков просит вспомнить россиян некоторые исторические факты международных отношений. Например, как японская армия воспользовавшись шатким положением страны в 17-м году приняла участие в Сибирской интервенции, несмотря на подписанный мирный договор.
Нужно критически оценивать различного рода общественные исследования и не быть слишком добродушными, заключил эксперт.
Ранее украинский историк Сергей Климовский заявил, Москва готова начать новый виток войны с Киевом, но ее сдерживает возможность открытия Японией «Восточного фронта».

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