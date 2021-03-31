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А русские и не обещали быть покорными овечками: В НАТО замучились вскакивать по тревоге
31 марта 2021, 14:25 • 360 • Политика
Активность российских ВКС достигла "невиданного уровня": пресс-служба НАТО уже замучилась заявлять, что истребители НАТО снова поднялись по тревоге, чтобы перехватить российские самолёты. И правильно, считают эксперты: русские и не обещали быть покорными овечками в вопросах обороны своей страны.
За последние сутки авиация НАТО сделала десять перехватов за сутки российских самолётов в Северной Атлантике, а также над Чёрным, Балтийским и Северным морями.
Всего лишь за шесть часов появление авиации России вблизи границ стран - членов НАТО отмечалось шесть раз. При этом, впрочем, все полёты проходили над нейтральными водами - не зафиксировано ни одного нарушения воздушного пространства государств Североатлантического альянса самолётами ВКС России. Поэтому командование НАТО считает, что эти полёты были безопасными.
К примеру, у норвежского побережья заметили две группы русских самолётов. К ним вылетели истребители F-16 ВВС Норвегии и перехватили два бомбардировщика Ту-95. Тогда же пришли сообщения о появлении ВКС России неподалёку от Аляски.
В прошлом году авиация Североатлантического альянса перехватывала иностранные самолёты вблизи своих границ более 400 раз. Из них только каждый десятый случай не был связан с российской военной авиацией.
Политический обозреватель Царьграда Александр Цыганов напомнил, что Москва не раз предупреждала Запад: прощупывание надёжности охраны границ - танго, которое танцуют вдвоём.
"Что и правильно: русские и не обещали быть покорными овечками в вопросах обороны своей страны", - подводит итог наш эксперт.
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