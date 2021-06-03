А рупор-то американский: Для чего Польша собралась говорить с Россией на языке войны?

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление зампредседателя Комитета по международным делам сейма Польши Аркадиуша Мулярчика о призыве говорить с Россией на языке войны. Парламентарий отметил, что "Польша стала восточноевропейским рупором США", и объяснил, почему Варшава собралась говорить с русскими столь дерзко.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета по международным делам сейма Польши Аркадиуш Мулярчик посчитал, что с Россией нужно говорить на языке войны, поскольку русские якобы "понимают только такой язык". Издание Interia приводит слова польского чиновника, который полагает также, что Варшаве нужно "реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление польского политика, обратив внимание на то, что в этой стране "официальные лица - от президента до чиновников - занимаются открытой пропагандой, направленной на демонизацию нашей страны".

Кроме того, парламентарий указал и на явную связь между подобными русофобскими заявлениями, звучащими из Варшавы, с тем, что говорят в Вашингтоне.

"Польша просто стала восточноевропейским рупором США", - высказал свою точку зрения Бальбек.

Депутат также объяснил, для чего Польша собралась говорить с Россией на языке войны. Всё дело в особенностях современной польской политики.

"Идеология в обмен на блага - вот такая сегодня польская политика", - отметил депутат в беседе с RT.