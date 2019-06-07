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А ребёнку как она компенсирует: Соловьёв после скандала с Соболь напомнил неудобную историю

07 июня 2019, 14:24  •  168 • Политика
Владимир Соловьев жестко высказался о скандале с Соболь. Кроме того, он напомнил о другой неудобной истории с Соболь, где она явно должна была компенсировать потери ребенку.
Тележуналист Владимир Соловьев в беседе с Царьградом говорил о своей позиции касаемо желания Любови Соболь поговорить с редактором RT Маргаритой Симоньян. Ранее сообщалось, что Соболь караулила Симоньян у лифта на этаже редакции "Эха Москвы", а когда та появилась, стала задавать вопросы. Симоньян говорить не стало. Позже RT сообщили о ее госпитализации. В журналистском сообществе посчитали, что Соболь действовала безпринципно. Сегодня Симоньян заявила об угрозе выкидыша, редактор беременна.
Соловьев отмечает, действия Соболь далеки от журналистики. Это история о другом.
"Есть нечто, объединяющее всех этих волков, соболей, навальных, всю эту шоблу. У них полностью отсутствует эмпатия. Вот, если вы почитаете их комментарии, то понятно, что они, в принципе, лишены эмпатии. Они не умеют сострадать. Им это чувство совершенно несвойственно, - подчеркнул собеседник Царьграда. - Хочу напомнить, что Соболь уже не раз попадала в конфликты. Ее, как и ее хозяина, ловили на лжи. Мне интересно, за сколько биткоинов они в этот раз выступили? В то же время, они подали в суд на Пригожина, который их обвинил в вымогательстве. Мне интересно, а Соболь как-нибудь собирается компенсировать той женщине, которой она обещала помочь с ее ребенком и заставила ее оговорить Пригожина? Вот, даже, честно говоря, понимаю, что все это вопросы риторические. У них души нет".
Прокомментировал Соловьев о версию о том, что Соболь, придя говорить с Симоньян, преследовала свои политические амбиции. Она намерена стать депутатом Мособлдумы.
"Меньше всего на свете меня интересуют политические амбиции этого… я не могу даже женщиной назвать это создание. Потому что сейчас речь идет о Рите Симоньян и о ее здоровье. И о здоровье будущего ребенка. Как вы знаете, там угроза выкидыша. Очень глупый человек может себя вести так, как себя ведет Соболь, и очень подлый. Если в Москве у избирателей есть сердце, то выбор они сделают очевидный. А если нет сердца – то, значит, вот такое мы заслужили".

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