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А "кто-то с мозгами есть"? В США не поняли шутку Украины, а Соловьёв задал наивный вопрос о "диагнозе" киевских
20 ноября 2019, 17:39 • 36 • Политика
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что просто шутил о назначении министром обороны Украины американца Виндмана. Правда, в США шутку не поняли, а Соловьёв задал наивный вопрос о "диагнозе" киевских.
Подполковник Александр Виндман, ведущий эксперт по Украине Совета национальной безопасности Белого дома трижды получал предложения стать министром обороны Украины. Об этом ранее рассказал он сам в конгрессе США - на публичных слушаниях. Теперь же бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил предложения, отметив, что просто пошутил.
О шутке Данилюк говорил с The Daily Beast.
"Мы оба улыбнулись и посмеялись. Это явно была шутка, я не смог бы сделать такого предложения без прямого согласия президента Владимира Зеленского", - отметил спикер.
Надо сказать, что Виндман явно шутки не понял, раз решил рассказать о ней на полном серьёзе в ходе публичных слушаний, отметив, что отказался от предложения быть министром. Более того, подполковник говорил, что вся информация о неуместных предложениях поступала от него руководству.
"Я американец. Я приехал сюда, когда был ещё ребёнком, и я немедленно отклонил эти предложения. Всё это было довольно комично", - подчеркнул Виндман.
Всю ситуацию в личном телеграм-канале прокомментировал тележурналист Владимир Соловьёв - коротко и ёмко.
"Хоть кто-то с мозгами во власти Украины есть?" - написал Соловьёв.
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