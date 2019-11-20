А "кто-то с мозгами есть"? В США не поняли шутку Украины, а Соловьёв задал наивный вопрос о "диагнозе" киевских

Подполковник Александр Виндман, ведущий эксперт по Украине Совета национальной безопасности Белого дома трижды получал предложения стать министром обороны Украины. Об этом ранее рассказал он сам в конгрессе США - на публичных слушаниях. Теперь же бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил предложения, отметив, что просто пошутил.

О шутке Данилюк говорил с The Daily Beast.

"Мы оба улыбнулись и посмеялись. Это явно была шутка, я не смог бы сделать такого предложения без прямого согласия президента Владимира Зеленского", - отметил спикер.

Надо сказать, что Виндман явно шутки не понял, раз решил рассказать о ней на полном серьёзе в ходе публичных слушаний, отметив, что отказался от предложения быть министром. Более того, подполковник говорил, что вся информация о неуместных предложениях поступала от него руководству.

"Я американец. Я приехал сюда, когда был ещё ребёнком, и я немедленно отклонил эти предложения. Всё это было довольно комично", - подчеркнул Виндман.

Всю ситуацию в личном телеграм-канале прокомментировал тележурналист Владимир Соловьёв - коротко и ёмко.

"Хоть кто-то с мозгами во власти Украины есть?" - написал Соловьёв.