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А "бабки рубит" в России: Пронько поймал "чудака-провокатора" Познера на комплексах

09 декабря 2020, 17:40  •  183 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько на свои страницах в соцсетях отметил, что ведущий Владимир Познер "вновь оскорбил население России, где рубит бабки". Эксперт уверен, что "чудак специально провоцирует", но при этом имеет "комплексы неполноценности".
Весьма резко отреагировал на попытку телеведущего Владимира Познера поучить наш народ демократии и либерализму экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько. У себя в Facebook эксперт "Первого русского" обратил внимание на то, что "Познер вновь оскорбил население России, где рубит бабки".
"Оказывается, нам присущи "неграмотность, зависть, комплекс неполноценности" - именно так заявил телеведущий на своём сайте "Познер Online". Все эти факторы не позволяют нам постичь прелести либерализма и демократии".
Пронько же поймал журналиста на комплексах неполноценности.
"Я так понимаю, что это чудак специально провоцирует, - выразил обозреватель Царьграда свою точку зрения. - Но, простите, как же он сам жалко выглядит со своими комплексами неполноценности".
Напомним, это не первое оскорбительное высказывание Познера о русском народе. Ранее, например, телеведущий посчитал тех, кто настаивает на запрете абортов, "мракобесами". Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал в беседе с "Первым русским" позицию, высказанную журналистом, отчитав Познера и назвав его врагом России.
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