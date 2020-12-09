А "бабки рубит" в России: Пронько поймал "чудака-провокатора" Познера на комплексах

Весьма резко отреагировал на попытку телеведущего Владимира Познера поучить наш народ демократии и либерализму экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько. У себя в Facebook эксперт "Первого русского" обратил внимание на то, что "Познер вновь оскорбил население России, где рубит бабки".

"Оказывается, нам присущи "неграмотность, зависть, комплекс неполноценности" - именно так заявил телеведущий на своём сайте "Познер Online". Все эти факторы не позволяют нам постичь прелести либерализма и демократии".

Пронько же поймал журналиста на комплексах неполноценности.

"Я так понимаю, что это чудак специально провоцирует, - выразил обозреватель Царьграда свою точку зрения. - Но, простите, как же он сам жалко выглядит со своими комплексами неполноценности".

Напомним, это не первое оскорбительное высказывание Познера о русском народе. Ранее, например, телеведущий посчитал тех, кто настаивает на запрете абортов, "мракобесами". Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал в беседе с "Первым русским" позицию, высказанную журналистом, отчитав Познера и назвав его врагом России.