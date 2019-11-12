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А Путину оно надо? Наивные вопросы после согласия Зеленского на казахстанскую встречу задали в Сети
12 ноября 2019, 17:39 • 158 • Политика
Назарбаев сообщил, что президенты России и Украины могут встретиться в Казахстане. Зеленский, по словам Назарбаева, уже дал согласие. Путин не высказывался. В то же время в Сети задают наивные вопросы. Например, пытаются понять, нужна ли эта встреча Путину? Ведь ничего из обещанного Зеленским касаемо прекращения войны в Донбассе и выполнения "Минска-2" не выполнено.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев полагает, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Казахстане. Кроме того, по словам Назарбаева, украинский президент уже дал на это согласие.
Встреча с Зеленским, звонок - Путину
Назарабаев говорит, что послушал Зеленского в ходе встречи с ним. После позвонил Путину - поговорил "на тему, как дальше решить эту проблему". Первый президент Казахстана имеет в виду продолжающуюся войну в Донбассе.
"Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - резюмировал Назарбаев в ходе заседания дискуссионной площадки "Астана Клуб".
Информации о позиции Путина касаемо встречи пока нет. В то же время в Сети уже множатся комментарии на тему. Так, журналистка Юлия Витязева написала:
"Не знаю, нужна ли сейчас такая встреча Путину. Хотя бы потому, что говорить с Украиной сейчас не о чем".
Подписчики Витязевой присоединились к дискуссии.
"Пусть в Боливии проводит", - пишет Сергей Платонов @TotGus.
"Зе что-то хочет попросить? Это единственная причина для встречи", - интересуется Дмитро Рубанюк @CsQvRFwBTrcYBeX.
"Надо подождать принятия закона о продаже украинской земли, а потом и встречаться будет не с кем..." - говорит Олег Минаков @muvfL13ZwgGpmeR.
Фото: twitter.com/Vityzeva.
Подходящий момент?
Нурсултан Назарбаев считает, что сейчас самый подходящий момент для встречи. Владимир Зеленский получил поддержку народа в решении военного противостояния на юго-востоке страны. А значит, пора ею воспользоваться.
"Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос" - если быть совсем точными, цитата Назарбаева звучит так.
С другой стороны, на практике мы видим, что Зеленский пока не справляется с внутренними течениями на Украине. Пытается договориться с укронацистами. Хотя, казалось бы, стоит ли говорить с бандитами? В то же время отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украинские власти продолжают настаивать на участии Москвы в войне на территории Донбасса, хотя ясно, что ни один российский военнослужащий там не находится. А вот украинских военных - полно. И не везде они готовы сдвигаться от линии соприкосновения.
Несмотря на то что разведение сил ранее произошло на двух участках, говорить об улучшении ситуации рановато. К тому же пока не ясно, о чем будут говорить на встрече Путин и Зеленский. Ведь весомых результатов в работе украинского президента нет. Или не так?
Споры России и Украины в суде
Накануне в российском МИД прокомментировали решение Международного суда ООН относительно спора Киева и Москвы. В дипломатическом ведомстве напомнили, что ещё в 2017 году суд заявлял, что утверждения украинской стороны не имеют никаких оснований, а теперь внезапно поменял позицию. В МИД признались, что это "сложно объяснить".
Русские дипломаты считают, что решение суда ООН фактически позволяет Незалежной вынести навязанный Москве спор по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) на рассмотрение по существу.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ещё в 2017 году суд ООН встал на сторону России, поддержав её аргументацию и признав, что утверждения Киева не имеют никаких оснований.
Кроме того, непонятно, почему судьи не восприняли другие возражения России. К примеру, касательно юрисдикции. По мнению российской стороны, сначала Украина должна была обратиться в суд под эгидой МКЛРД - Комитета по ликвидации расовой дискриминации, а затем уже идти в Международный суд ООН.
Напомним, Киев обратился в ООН, указав на применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Дело рассматривалось 19 апреля.
"Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не поддержаны", - отмечалось в сообщении МИД России.
В отношении второй конвенции суд не одобрил ни одну из временных мер, предложенных Украиной, а жалобы по первой признал безосновательными даже без голосования. При этом было указано, что необходимо выполнять Минские соглашения, подписанные в том числе Донецком и Луганском, - этот факт отрицают на Украине.
Международный суд ООН постановил исполнять три временные меры: обеспечить доступность образования на украинском языке, существование представительных институтов крымских татар, отказаться от действий, которые могли бы усугубить спор. Последняя мера адресована как России, так и Украине.
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