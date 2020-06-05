А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители

Вечером 2 июня Голобуцкий на своей странице в Facebook опубликовал коллаж с двумя скриншотами с выступлений российского лидера. В правой части изображение с выступления в 15:15, в левой - в 18:30. Сообщается, что скриншоты сделаны 1 июня. Видимо, блогеру понадобились сутки на создание конспирологической теории.

Украинец утверждает, что "кремлёвский бункер" за день выпустил "на вахту целых двух Путиных".

Скриншот: Facebook/@aleksej.golobuckij

Подобные теории демонстрируют удивительную живучесть. Например, когда Пётр I путешествовал по Европе, его там подменили. И вернулся не царь-батюшка, а иноземец. Вот поэтому-то и стал боярам бороды рубить да заграничных учителей приглашать. И у Сталина были двойники. Некоторые историки всерьёз доказывают, что по этой причине у вождя была сильнейшая паранойя.

Владимир Путин никогда не отрицал, что дополнительный инструмент обеспечения безопасности в виде похожих на него внешне людей предлагали.

"Я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом [в начале нулевых]", - расставил все точки над "i" президент России во время большого интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" в марте 2020 года.