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А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители

05 июня 2020, 02:55  •  150 • Политика
Украинцы увидели то, что пропустили российские зрители. Алексей Голобуцкий убеждён, что у Владимира Путина есть двойник, и даже не один. Об этом украинский блогер развил целую конспирологическую теорию. Мол, вечерний Путин не тот, каким был днём.
Вечером 2 июня Голобуцкий на своей странице в Facebook опубликовал коллаж с двумя скриншотами с выступлений российского лидера. В правой части изображение с выступления в 15:15, в левой - в 18:30. Сообщается, что скриншоты сделаны 1 июня. Видимо, блогеру понадобились сутки на создание конспирологической теории.
Украинец утверждает, что "кремлёвский бункер" за день выпустил "на вахту целых двух Путиных".
Скриншот: Facebook/@aleksej.golobuckij
Подобные теории демонстрируют удивительную живучесть. Например, когда Пётр I путешествовал по Европе, его там подменили. И вернулся не царь-батюшка, а иноземец. Вот поэтому-то и стал боярам бороды рубить да заграничных учителей приглашать. И у Сталина были двойники. Некоторые историки всерьёз доказывают, что по этой причине у вождя была сильнейшая паранойя.
Владимир Путин никогда не отрицал, что дополнительный инструмент обеспечения безопасности в виде похожих на него внешне людей предлагали.
"Я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом [в начале нулевых]", - расставил все точки над "i" президент России во время большого интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" в марте 2020 года.

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