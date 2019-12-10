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А про массовый побег забыл: Аваков похвалился, что зачистит границу с Россией за два дня

10 декабря 2019, 18:39  •  126 • Политика
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что граница с Россией будет зачищена за два дня, после чего в Донбассе состоятся выборы. Однако в своём заявлении министр забыл о массовом побеге украинских военных в районе Гуково, о чём Авакову немедленно напомнили в соцсетях.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил заявления президента страны Владимира Зеленского касаемо решения конфликта на юго-востоке Украины. В ходе переговоров накануне Зеленский, как отметил Аваков, говорил, что сначала следует обеспечить безопасность в Донбассе, а затем провести выборы.
Аваков читает сказанное следующим образом: выборы состоятся после того, как будет восстановлен контроль над границей с Россией.
"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать – и за день до выборов - раз! - у нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?"
Сказанное Арсеном Аваковым уже оценили в соцсетях. Так, автор блога "Голос Мордора" говорит об истории конфликта в Донбассе, приводя цитату главы МВД о двухдневном взятии границы.
"Просто напомню, как вы брали границу в 2014 году", - пишет он, приводя кусочек сообщения на тему.
В данном случае "Голос Мордора" напоминает о большом переходе украинских военных через границу России в районе пропускного пункта Гуково. Они просто не захотели оставаться на Украине. Впрочем, и тогда у СНБО нашлось своё объяснение. Представитель Совета сказал, что более 300 пограничников и военных "были вынуждены" уйти в Россию "в силу объективных причин". А вовсе не совершили массовый побег из страны.
Фото: twitter.com/spacelordrock.

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