А про массовый побег забыл: Аваков похвалился, что зачистит границу с Россией за два дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил заявления президента страны Владимира Зеленского касаемо решения конфликта на юго-востоке Украины. В ходе переговоров накануне Зеленский, как отметил Аваков, говорил, что сначала следует обеспечить безопасность в Донбассе, а затем провести выборы.

Аваков читает сказанное следующим образом: выборы состоятся после того, как будет восстановлен контроль над границей с Россией.

"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать – и за день до выборов - раз! - у нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?"

Сказанное Арсеном Аваковым уже оценили в соцсетях. Так, автор блога "Голос Мордора" говорит об истории конфликта в Донбассе, приводя цитату главы МВД о двухдневном взятии границы.

"Просто напомню, как вы брали границу в 2014 году", - пишет он, приводя кусочек сообщения на тему.

В данном случае "Голос Мордора" напоминает о большом переходе украинских военных через границу России в районе пропускного пункта Гуково. Они просто не захотели оставаться на Украине. Впрочем, и тогда у СНБО нашлось своё объяснение. Представитель Совета сказал, что более 300 пограничников и военных "были вынуждены" уйти в Россию "в силу объективных причин". А вовсе не совершили массовый побег из страны.

Фото: twitter.com/spacelordrock.