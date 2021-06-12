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А потом ядерные удары: Генерал указал на просчёт НАТО в войне с Россией
12 июня 2021, 13:25 • 85 • Политика
Генерал-полковник Сергей Кизюн считает, что гипотетическая война между США или НАТО и Россией по размаху станет мировой, по длительности - затяжной, а по составу сторон - коалиционной. Генерал также отметил один весомый просчёт со стороны НАТО, из-за которого альянс не сможет выиграть гипотетическую войну против России.
Ранее журнал The National Interest описал возможный сценарий войны НАТО и России, где союзники по альянсу с воздуха координируют работу американских ВМС и сухопутных войск. В финале русскую армию якобы ждёт разгром от сил НАТО. И похожий сценарий войны с Россией якобы предвидится и реализуется Пентагоном и его союзниками.
Однако бывший начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн посчитал подобный "план" любительским сочинением и подчеркнул, что "любой более или менее правдоподобный сценарий начала военных действий между НАТО и РФ" должен начинаться с анализа. Исследовать необходимо и территории, и политическую составляющую, и экономику, и даже религиозные противоречия, если таковые имеются.
По мнению генерала, гипотетическая война между США или НАТО и Россией неизбежно по своему размаху станет мировой, затяжной, а в составе сторон военного конфликта будут коалиции.
При этом эксперт полагает, что с применения конвенциональных средств поражения противники очень быстро перейдут к ядерному оружию. В этом случае война между Россией и НАТО станет катастрофичной по своему масштабу, ведь использование оружия массового поражения не сможет не отразиться и на других странах.
Но только есть один существенный просчёт НАТО, который не позволит альянсу выиграть войну против России. В частности, генерал Кизюн обратил внимание на то, что победа невозможна в данном случае лишь за счёт применения боеготовых группировок войск НАТО. Союзники по Североатлантическому альянсу будут вынуждены перейти на стратегическое развертывание сил и средств. А это автоматически влечёт за собой массу других подвижек, включая оперативное развертывание войск и перевод армии с мирного на военное время. Но такие манёвры незамеченными разведкой России не останутся и Москва в деталях будет знать всю ситуацию.
И тут стоит вернуться к военной доктрине России, в которой есть разные варианты устрашения противника ещё до того, как тот совершит необратимый поступок. Например, можно нанести демонстративный ядерный удар по пустынным территориям. Например, в океане или море. Но если и такого предупреждения будет мало, а противник не уймётся, то может получить от русских превентивный удар.
Пресечь "красные линии" Россия врагам не даст.
Сценарий войны, описанный в The National Interest, больше напоминает эксперту провокацию в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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