«А потом все закрутилось, чудом спаслась»: в Сети предположили, о чем Меркель говорила с Путиным на G20

В Сети появилось видео активно жестикулирующей канцлера Германии Ангелы Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на G20. Интернет-пользователи предположили, что так немецкий лидер могла рассказать российскому президенту о своих приключениях с самолетом: «А потом все закрутилось, чудом спаслась».

История с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель пополнила летопись скандалов, связанных с саммитом G20 в Аргентине. Не удивительно, что эмоциональный разговор, который состоялся между ней и президентом России Владимиром Путиным во время очередного фотографирования лидеров, у интернет-пользователей вызвал собственную трактовку.

«"А потом все закрутилось, чудом спаслась": Меркель рассказывает Путину о своих приключениях с экстренной посадкой самолета», - предположил на своей странице в Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, опубликовав видео.

Напомним, ЧП с самолетом Ангелы Меркель произошло накануне в воздухе, когда канцлер уже направлялась на саммит «большой двадцатки». Борт полностью потерял связь с землей. Пилоты решили не рисковать и сажать самолет. По тревоге даже подняли министра обороны Германии. Сейчас следователи изучают возможные версии случившегося, не исключая и «криминальный след». Тем временем Меркель опоздала на саммит почти на весь день и вынуждена была отменить ранее запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом.