«А потом - на поезд до Парижа»: Украинцы в Сети поддержали протесты во Франции нацистским лозунгом

Пользователи Twitter приветствовали акции протеста во Франции. Так, на странице аккаунта «Европейский выбор» появилось сообщение, что лозунг «Да здравствует Франция!» происходит от «боевого клича украинских казаков "Слава Украине"». Нацистским лозунгом, который с текущего года стал официальным приветствием в украинской армии и полиции, пользователи поддержали протестующих во Франции.

Автор сообщения, в частности, заявляет, будто от этого боевого клича украинских казаков произошел французский революционный клич «Vive la France».

«Сегодня мы все французы! Слава Франции! Слава революции! Мы с вами!» - говорится в посте.

При этом ряд подписчиков разделил мнение автора публикации, заявив, что братьям-французам надо помочь.

«Потім сідаємо на поїзд до Парижа і підтримаємо своїх братів» - говорится в одном из сообщений под публикацией.

Впрочем, ряд подписчиков призвал украинцев обратить внимание на текущие у них в стране проблемы, в частности, поднятие тарифов и хаос, царящий во власти.

Как сообщалось ранее, в результате массовых протестов во Франции были задержаны более 30 человек. Полиция применяет для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы.