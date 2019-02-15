А после - бросок танков в сторону Курска: Эксперт сравнил мечтающую о НАТО Украину с мышонком

Хотя устав Североатлантического альянса не даёт возможность странам с территориальными проблемами становиться членами организации, для Украины могут сделать исключение, заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах. Если это произойдёт, то Порошенко спровоцирует "бросок танков в сторону Курска", считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Бывший представитель НАТО в России, офицер ВМС США Гарри Табах, комментируя украинскому интернет-изданию "Апостроф" закреплённый в конституции Украины "курс на вступление в альянс", напомнил, что в настоящий момент у Киева нет шансов вступить в организацию из-за территориальных проблем на территории страны.

Однако он предполагает, что для Украины "сделают исключение". И тогда "Россия может доиграться".

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, что бы ни говорил бывший представитель НАТО, альянс в настоящее время едва ли примет в свои ряды Украину хотя бы уже потому, что у страны слишком слабо развита экономика, а выделять из своего бюджета немалые средства на модернизацию украинской армии НАТО едва ли захочет.

Кроме того, руководство организации и ранее неоднократно говорило о том, что претендовать на членство в НАТО Украина не сможет в ближайшие лет 20.

Однако если предположить, что альянс пойдёт на нарушение собственного устава, то следующим шагом Порошенко будет уже не попытка прорыва катеров в Азовское море, а танковый бросок в сторону Курска.

"Порошенко - это такой мышонок-провокатор, который натравливает кошку на собаку, поскольку НАТО будет вынуждено, в соответствии с Уставом, вмешаться в военный конфликт. Руководство альянса тоже прекрасно это понимает", - заметил эксперт в беседе с изданием BaltNews.