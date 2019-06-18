А поговорить? Зеленского к встрече с Путиным готовят в Европе

В интервью изданию Bild новый президент Украины Владимир Зеленский озвучил первую фразу, которую он заготовил для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Если их встреча состоится. И разговор со стороны Киева, если верить сказанному Зеленским, сразу же пойдёт в провокационном тоне. Впрочем, ключевое здесь - "если встреча состоится"...

Что хочет сказать Зеленский

Ещё во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял в интервью СМИ о том, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным сможет его рассмешить. Однако, судя по интервью нового президента Украины изданию Bild,

у него это вряд ли получится. Дело, скорее, пахнет очередной провокацией.

Журналисты издания в беседе с Зеленским выяснили, какую первую фразу для встречи с Путиным (если она состоится) заготовил лидер Незалежной.

"Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?" - поинтересовались в СМИ. "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.

Конечно, есть вероятность, что Путина развеселит ощущение дежавю, ведь то же самое говорил всё время экс-президент Пётр Порошенко, который допустил запугивание крымчан укронацистами и не решал конфликт на юго-востоке Украины.

Стоит вспомнить, что вопрос с Крымом для России давно закрыт. В 2014 году жители полуострова сами, путём референдума, приняли решение о возвращении в состав РФ. И об этом Владимир Путин уже не раз напоминал. Зеленский же настаивает на "украинском" Крыме и всё ещё надеется на его возвращение.

Что Россия готова услышать от Зеленского

Президент Владимир Путин ранее говорил о своих ожиданиях от президента Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы в ходе ПМЭФ, Путин отметил, что лично он не знаком со своим украинским коллегой, но помнит: Зеленский уже отличился противоречивыми высказываниями во время предвыборной кампании и после неё.

Новый президент Украины безусловно хороший актёр, продолжил президент.

"Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актёр", - сказал Владимир Путин, и из зала раздались аплодисменты и смех.

Российский лидер отреагировал на такую реакцию зала с улыбкой: "Я говорю серьёзно, а они смеются".

При этом, подчеркнул Путин, чтобы быть актёром, нужны одни качества, но чтобы заниматься государственными делами - иные.

"Как говорится, поживём - увидим", - сказал он, добавив, что, как известно, опыт приходит со временем.

"Для того чтобы играть, нужен талант, это точно, и много талантов. Один из них - это талант перевоплощения. Ты можешь через каждые 10 минут менять амплуа - принц и нищий. Надо быть убедительным. Это, действительно, талант. А для того чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества".

В целом же российская сторона готова к взаимодействию с новым президентом Украины. Путин относится к Зеленскому с уважением и выражает надежду, что он все же предпримет усилия для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Пока встреча Путина и Зеленского не планируется. Как отметил президент России, "никто не предлагал".

Турне Зеленского

Пока президент Украины колесит по западным странам. Его риторика мало чем отличается от сказанного ранее Порошенко. Разве что речь выглядит живее, всё-таки опыт лицедейства, действительно, есть.

Возвращаясь к риторике... В ходе визита в Париж украинский президент заговорил о "конкретных шагах", без выполнения которых он не согласен возобновить переговоры в "нормандском формате" при участии представителей Франции, Германии, России и Украины. Под этими условиями Зеленский подразумевает "освобождение украинских моряков, которые были арестованы во время "керченской провокации", освобождение военнопленных, прекращение огня в Донбассе, а также разведение войск на линии разграничения.

Во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский сообщил, что к "прямому диалогу с народными республиками Донбасса" Киев не готов. При этом соглашается только на переговоры в "минском формате" и прекращение огня на юго-востоке Украины.