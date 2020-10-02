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А поговорить? Макрон объяснил, почему ЕС не ввёл санкции против Лукашенко

02 октября 2020, 12:15  •  68 • Политика
Эммануэль Макрон объяснил, почему белорусский президент Александр Лукашенко не вошёл в чёрный список из 40 человек, против которых ЕС вводит санкции. По словам лидера Франции, с Лукашенко сначала попытаются поговорить.
Включение Лукашенко в санкционный список означало бы отказ от диалога с ним, заявил Макрон. Он пояснил, что Евросоюз хочет сделать всё возможное, чтобы этот диалог состоялся. Об этом Макрон сказал, подводя итоги первого дня саммита ЕС.
Макрон пояснил что ЕC добивается от белорусского лидера мер по установлению демократии в стране, в частности "освобождения политзаключённых". По словам президента Франции, если Лукашенко не выполнит эти условия, его могут включить в санкционный список.
Также Ммакрон добавил, что в начале декабря ЕС могут ввести санкции против Турции, если Анкара не согласится на диалог и не прекратит агрессию в отношении Греции и Кипра.
Напомним, Евросоюз решил пока не вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако некоторые его сограждане под ограничения попали: в чёрном списке примерно 40 имён.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что 2 октября "письменной процедурой будет реализован чёрный список". В нём примерно 40 имён граждан Белоруссии. Все они - официальные лица.
По словам Мишеля, Александра Лукашенко в санкционный список пока не включили. Остальные же вызвали гнев ЕС нарушением прав человека и "фальсификацией выборов".

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