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А почему не Весёлый Роджер? Британцы присоединились к радужному "флешмобу" вслед за США

28 июня 2020, 12:00  •  62 • Политика
Посольство Великобритании в Москве вслед за США присоединилось к радужному "флешмобу", вывесив флаг ЛГБТ-движения в честь "Глобального прайда". В Госдуме поинтересовались: "А почему не Весёлый Роджер?"
Британские дипломаты в субботу сообщили, что хотели таким образом выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества, которые проживают в России и по всему миру.
Никто из них не требует для себя особых привилегий, а лишь достойного и уважительного отношения к себе и тех же прав, которые имеют остальные люди, - пишет посольство в Facebook.
Скриншот: Facebook/@ukinrussia
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что с таким же успехом британцы могли повесить на своём посольстве пиратский флаг.
Посольства стран всегда были солидными учреждениями. И превращать фасады зданий в пункты для проведения странных флешмобов - это как-то выходит за границы понимания межгосударственных отношений, - пояснил он телеканалу

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