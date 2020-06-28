А почему не Весёлый Роджер? Британцы присоединились к радужному "флешмобу" вслед за США

Британские дипломаты в субботу сообщили, что хотели таким образом выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества, которые проживают в России и по всему миру.

Никто из них не требует для себя особых привилегий, а лишь достойного и уважительного отношения к себе и тех же прав, которые имеют остальные люди, - пишет посольство в Facebook.

Скриншот: Facebook/@ukinrussia

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что с таким же успехом британцы могли повесить на своём посольстве пиратский флаг.