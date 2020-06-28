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А почему не Весёлый Роджер? Британцы присоединились к радужному "флешмобу" вслед за США
28 июня 2020, 12:00 • 62 • Политика
Посольство Великобритании в Москве вслед за США присоединилось к радужному "флешмобу", вывесив флаг ЛГБТ-движения в честь "Глобального прайда". В Госдуме поинтересовались: "А почему не Весёлый Роджер?"
Британские дипломаты в субботу сообщили, что хотели таким образом выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества, которые проживают в России и по всему миру.
Скриншот: Facebook/@ukinrussia
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что с таким же успехом британцы могли повесить на своём посольстве пиратский флаг.
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