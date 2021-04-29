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А почему не в "Макдоналдсе"?: На Украине Зеленского высмеяли за предложение Путину

29 апреля 2021, 00:30  •  68 • Политика
Читатели украинских изданий отреагировали на предложение президента страны Владимира Зеленского в адрес лидера России Владимира Путина встретиться в Ватикане. Жители Незалежной отметили абсурдность слов своего президента, предположив, что с таким же успехом можно было предложить, к примеру, в качестве места встречи "Макдоналдс".
Читатели украинских изданий отреагировали на озвученное президентом страны Владимиром Зеленским желание встретиться с главой России Владимиром Путиным в Ватикане. Многие пользователи высмеяли такой несерьёзный и абсурдный подход к международным делам, пишут "РИА Новости".
"Извините, может, мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже на Донбассе? Что я пропустила?" - задаётся вопросом Дана Виноградова.
Оксана Логинова на это добавила, что Зеленскому не стоит диктовать какие-либо условия, а если он хочет диалога, то стоит задуматься о поездке в Москву.
"А почему не в "Макдоналдсе"?" - пошутил Анатолий Веретин.
"Мне нравится, как наш карлик уже всё решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?" - поинтересовалась Александра Панкова.
"У клоуна совсем крыша съехала!" - считает Valera Kocetov.
"Наркозависимость уже прёт", - поддержала тему Марина Бойкова.
Украинская журналистка Светлана Крюкова в своём Telegram-канале отметила, что с таким же успехом Зеленский мог бы предложить Путину встретиться на горе Кайлас, в резиденции далай-ламы или в Антарктиде.

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