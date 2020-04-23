«А почему не у себя?». Посольство США признало, что его страна создала на Украине биологические лаборатории

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» о незаконности работы на территории Украины американских биолабораторий, которые несут угрозу эпидемий на Украине.Ответное заявление посольства США опубликовано в среду.Посольство США отвергает незаконность биолабораторий.«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», - заявило посольство США.Американские дипломаты указали на то, что совместный биологический исследовательский центр на Украине действует в соответствии с международным соглашением. «Международный научно-технический центр на Украине (МНТЦ/STCU) - это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас сторонами в МНТЦ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан», - сообщает посольство США.Утверждается, что «циркулирующая в некоторых кругах Украины» версия об угрозе, которую могут представлять американские биолаборатории, «следует российской дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз».Ранее партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от властей Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. 15 апреля на сайте партии было опубликовано обращение главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады от партии Ренатом Кузьминым. Политики заявили, что «Международный научно-технический центр на Украине», финансируемый властями США, занимается проектами по созданию оружия массового поражения. Отмечается, что после появления американских биолабораторий на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний.Юрист Андрей Портнов обратил внимание на заявление американского посольства, отметив, что американские дипломаты признали наличие на Украине своих биолабораторий.«Посольство США распространило заявление, в котором признало, что создало в Украине биологические лаборатории и работает над: «Обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Мы также работаем, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности. Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки», - обратил он внимание в своем телеграм-канале.«Друзья, кто-то может объяснить, что это за набор словосочетаний и почему эти лаборатории нельзя содержать у себя в США? И что это вообще за бред?», - задался вопросом юрист.