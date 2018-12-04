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«А они в это время стояли и зачитывали»: Настоятель собора под Житомиром рассказал о богослужении во время обысков

04 декабря 2018, 03:09  •  39 • В мире
Украинские следователи с полицией пришли с обысками в кафедральный собор Овручской епархии канонической Украинской Православной Церкви и в епархиальное управление. Как рассказал настоятель собора отец Анатолий, правоохранители зачитывали решение закрытого заседания суда во время богослужения.
Украинские правоохранители провели обыски в кафедральном соборе епархиальном управлении Овручской епархии канонической Украинской Православной Церкви. Как рассказал настоятель собора отец Анатолий, следователи вместе с полицией зашли в храм и во время богослужения принялись зачитывать постановление суда.
«А у меня службы, люди в храме. Тем более они этих людей не выпускали, и никого не впускали. Я надел священническое облачение и начал служить. А они в это время стояли и зачитывали», - приводит его слова издание «Страна.ua».
По словам настоятеля, представители правоохранительных органов с 11 утра до самого вечера искали печатную продукцию с призывами к разжиганию религиозной розни.
Он отметил, что оперативники обосновали свое вторжение решением суда, вынесенном из-за некоей информации «от патриотически настроенных сил».
Настоятель также рассказал, что оперативники нарушили строгий запрет, принятый среди веющих, - они вошли в алтари двух храмов собора (нижнего и верхнего), а девушки из оперативной группы взошли на амвон.
По мнению находившихся в храмах верующих, «может очень плохо закончиться», сообщает украинское издание.

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