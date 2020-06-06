А нужен этот парад? И если нужен, то когда? • 149 • Аналитика

Мы все (или почти все) в предвкушении. 24 июня объявлен днем проведения Парада Победы, и в связи с этим фактом возникает несколько вопросов.





С одной стороны, вроде как страна вся на непонятном положении самоизолирования, да еще отягощенного в некоторых городах масочным режимом. Забавно наблюдать, кстати, как народ судорожно достает из карманов (преимущественно) эти грязные тряпки, бывшие когда-то масками, перед тем, как сесть в маршрутку. И цепляет на себя.



Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о цифрах и фактах.



А факты таковы, что командующий парадом, то есть человек, который руководит подготовкой и отвечает за проведение парада, главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, озвучил в интервью «Красной звезде» цифры и планы.



«Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

Всего к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч военнослужащих и более 4,5 тысяч единиц вооружения и военной техники».

Однако неделей позже на коллегии Минобороны министр обороны Шойгу озвучил несколько иные цифры. Об этом написали та же «Красная звезда», «Московский комсомолец» и многие другие издания.



И у Шойгу совпала только цифра с городами, где будут проводиться парады. Цифра участников уменьшилась втрое.



«Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев».

И вот тут возникает первый вопрос: какая цифра правильная? Почему вдруг количество участников уменьшилось?



Соображение такое: все-таки в Минобороны поняли, что такое количество личного состава в парадных расчетах непременно и однозначно спровоцирует ту самую вторую волну заболеваний, о которой нам твердят.



Ведь 177 тысяч человек – это фактически шестая часть всех вооруженных сил и пятая – сухопутных. Это много. В случае заражения – непозволительно много.



Вот товарищ министр обороны решил сократить число участников.



Это вполне ожидаемо и вполне логично. Но вот тут в цитатах Шойгу кроется еще одна нестыковка, которую считаю необходимым озвучить.



«В параде будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 или не имеющие симптомов инфекционных заболеваний».

Однако уже давно не секрет, что COVID-19 вполне может проходить и без симптомов. Это факт, от которого нельзя отвернуться.



В том же выступлении Шойгу озвучил цифру:

«…всего с начала марта в вооруженных силах были инфицированы 6,5 тысячи человек» .

Это первая часть, то есть те, кто переболел. Фактически 10% от заявленного количества. С ними все понятно, вопросов не имею. Вопрос к остальным 90%, у которых симптоматики не обнаружено. С ними как? Не слишком ли высока критическая масса? И если в составе этих почти 60 000 человек найдется хотя бы небольшое количество инфицированных?



С иммунитетом (за исключением переболевших, у которых он реально есть) вообще сложно все. И не совсем понятно. Тем более — с юнармейцами и кадетами.



Да и с количеством переболевших. Учитывая, как у нас обстоит дело с честным освещением темы, цифра в 6,5 тысячи человек откровенно вызывает сомнение.



Видимо, не только у меня.



Наверное, именно потому начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в своем докладе сообщил, что для участников парадных расчётов в военных госпиталях зарезервировано более 2 тысяч койко-мест. В Москве.



Напомню, что в параде в Москве примет участие 14 000 человек.



С помощью самых элементарных расчетов можно сказать, что в Минобороны и военно-медицинском управлении планово считают, что заболеет каждый седьмой.



Неплохо так…



Насколько можно понять, это только в Москве. То есть при наихудшем сценарии заболеет каждый седьмой из участников.



Между тем, если посмотреть на статистику, которую публикуют ежедневно, то можно радостно констатировать, что в Москве действительно есть некое снижение заболеваемости.







А вот, например, о Воронеже, где тоже обещали небывалый парад, такого ну совсем не скажешь.





И вот тут возникает третий вопрос: а как будет проходить парад?



Трибуны, на которых люди будут сидеть/стоять в шахматном порядке, в масках и перчатках?



Парадные расчеты в масках?



А действительно, вот у нас в городе объявлен масочный режим. И в местах скопления людей оные обязаны носить маски.





А парадный расчет – это небезопасная дистанция и все прочее.



Или сразу в противогазы?





В любом случае, как-то все странно выглядит. Особенно в свете продления этого странного режима. Где-то его продлили до 15 июня, где-то до 21, а где-то (в Новосибирске) — до 30.



Конечно, можно взять и объявить, что коронавирус побежден, самоизоляция снимается, и проводить парады как ни в чем не бывало. И объявить об этом числа этак 22-го. И все вопросы сняты.



Но насколько это будет правильно, правдиво и оправданно?



Стоит ли парад, который вполне может дать эту самую новую волну заболеваний, того? Обжегшись на совершенно непонятных акциях 9 мая с полетами самолетов где-то над городом и салютом где-то за городом, на все это начинаешь смотреть уже несколько с другой стороны.



Сравниться с белорусами мы в любом случае не сравнимся. У них парад был, прошел 9 мая, почет и уважение.





Что у нас? У нас все странно и непонятно. То ли все, что было доселе, не так уж и серьезно, и парад надо провести любой ценой, или…?



А как вы думаете, насколько все серьезно? И так ли он теперь нужен, этот парад? Когда на одной чаше весов здоровье граждан (реальное), а на другой… Сложно сказать, что там на другой.



Понятно, что отменять режим этот все равно придется. 1 июля не за горами как бы. Все к нему идет, но даже ради такого нужного события неплохо было бы все хорошо продумать. Чтобы вышло не как всегда у нас выходит. Мы все (или почти все) в предвкушении. 24 июня объявлен днем проведения Парада Победы, и в связи с этим фактом возникает несколько вопросов.С одной стороны, вроде как страна вся на непонятном положении самоизолирования, да еще отягощенного в некоторых городах масочным режимом. Забавно наблюдать, кстати, как народ судорожно достает из карманов (преимущественно) эти грязные тряпки, бывшие когда-то масками, перед тем, как сесть в маршрутку. И цепляет на себя.Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о цифрах и фактах.А факты таковы, что командующий парадом, то есть человек, который руководит подготовкой и отвечает за проведение парада, главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, озвучил в интервью «Красной звезде» цифры и планы.Однако неделей позже на коллегии Минобороны министр обороны Шойгу озвучил несколько иные цифры. Об этом написали та же «Красная звезда», «Московский комсомолец» и многие другие издания.И у Шойгу совпала только цифра с городами, где будут проводиться парады. Цифра участников уменьшилась втрое.И вот тут возникает первый вопрос: какая цифра правильная? Почему вдруг количество участников уменьшилось?Соображение такое: все-таки в Минобороны поняли, что такое количество личного состава в парадных расчетах непременно и однозначно спровоцирует ту самую вторую волну заболеваний, о которой нам твердят.Ведь 177 тысяч человек – это фактически шестая часть всех вооруженных сил и пятая – сухопутных. Это много. В случае заражения – непозволительно много.Вот товарищ министр обороны решил сократить число участников.Это вполне ожидаемо и вполне логично. Но вот тут в цитатах Шойгу кроется еще одна нестыковка, которую считаю необходимым озвучить.Однако уже давно не секрет, что COVID-19 вполне может проходить и без симптомов. Это факт, от которого нельзя отвернуться.В том же выступлении Шойгу озвучил цифру:Это первая часть, то есть те, кто переболел. Фактически 10% от заявленного количества. С ними все понятно, вопросов не имею. Вопрос к остальным 90%, у которых симптоматики не обнаружено. С ними как? Не слишком ли высока критическая масса? И если в составе этих почти 60 000 человек найдется хотя бы небольшое количество инфицированных?С иммунитетом (за исключением переболевших, у которых он реально есть) вообще сложно все. И не совсем понятно. Тем более — с юнармейцами и кадетами.Да и с количеством переболевших. Учитывая, как у нас обстоит дело с честным освещением темы, цифра в 6,5 тысячи человек откровенно вызывает сомнение.Видимо, не только у меня.Наверное, именно потому начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в своем докладе сообщил, что для участников парадных расчётов в военных госпиталях зарезервировано более 2 тысяч койко-мест. В Москве.Напомню, что в параде в Москве примет участие 14 000 человек.С помощью самых элементарных расчетов можно сказать, что в Минобороны и военно-медицинском управлении планово считают, что заболеет каждый седьмой.Неплохо так…Насколько можно понять, это только в Москве. То есть при наихудшем сценарии заболеет каждый седьмой из участников.Между тем, если посмотреть на статистику, которую публикуют ежедневно, то можно радостно констатировать, что в Москве действительно есть некое снижение заболеваемости.А вот, например, о Воронеже, где тоже обещали небывалый парад, такого ну совсем не скажешь.И вот тут возникает третий вопрос: а как будет проходить парад?Трибуны, на которых люди будут сидеть/стоять в шахматном порядке, в масках и перчатках?Парадные расчеты в масках?А действительно, вот у нас в городе объявлен масочный режим. И в местах скопления людей оные обязаны носить маски.А парадный расчет – это небезопасная дистанция и все прочее.Или сразу в противогазы?В любом случае, как-то все странно выглядит. Особенно в свете продления этого странного режима. Где-то его продлили до 15 июня, где-то до 21, а где-то (в Новосибирске) — до 30.Конечно, можно взять и объявить, что коронавирус побежден, самоизоляция снимается, и проводить парады как ни в чем не бывало. И объявить об этом числа этак 22-го. И все вопросы сняты.Но насколько это будет правильно, правдиво и оправданно?Стоит ли парад, который вполне может дать эту самую новую волну заболеваний, того? Обжегшись на совершенно непонятных акциях 9 мая с полетами самолетов где-то над городом и салютом где-то за городом, на все это начинаешь смотреть уже несколько с другой стороны.Сравниться с белорусами мы в любом случае не сравнимся. У них парад был, прошел 9 мая, почет и уважение.Что у нас? У нас все странно и непонятно. То ли все, что было доселе, не так уж и серьезно, и парад надо провести любой ценой, или…?А как вы думаете, насколько все серьезно? И так ли он теперь нужен, этот парад? Когда на одной чаше весов здоровье граждан (реальное), а на другой… Сложно сказать, что там на другой.Понятно, что отменять режим этот все равно придется. 1 июля не за горами как бы. Все к нему идет, но даже ради такого нужного события неплохо было бы все хорошо продумать. Чтобы вышло не как всегда у нас выходит. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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