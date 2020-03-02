А ну, поворотись-ка, сынку! • 130 • Аналитика «Яблоко от яблоньки недалеко падает» – это не об Украине. Там – наоборот. Младший сын Петра Порошенко считает себя русским и публично это подчёркивает, откровенно провоцируя и нарываясь на скандал. Зато отпрыск прогрессивной социалистки Натальи Витренко, выступающей с пророссийских позиций, – украинский националист. И подобное – во множестве семей. А у политиков – так чуть ли не в каждой второй. Надысь 19-летний Миша Порошенко навёл шороху, шумно отметив в одном из лондонских клубов День Советской армии. Парень забрался на сцену, на которой выступал российский исполнитель под псевдонимом Face (тот учтиво протянул руку, помогая Мише подняться), с громким криком «Русские в Лондоне!». А дальше двое «русских» вместе исполнили хит под названием «Гоша Рубчинский» (это такой российский дизайнер, популярный в гламурных кругах). Когда бы подобная выходка была у Миши единственной, её впору было бы списать на то, что парень в честь праздника хватил лишку. Но в том-то и соль, что это у Миши не в первый раз. В прошлом году ко Дню Победы (уточним даже – к 9 Мая) сынок Порошенко позировал в Instagram в толстовке с большим и ярким принтом «Россия». Такие толстовки бренд «Боско» шил для олимпийской сборной России. А ещё Миша Порошенко не говорит по-украински, в чём публично и признаётся, да ещё под телекамерами: «Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски». А что же папа? Как реагирует? «Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить по-украински)». Вот вам и украинский нацио­налист Порошенко. Кум Пётр Алексеевич Вот и со старшим сыном у бывшего президента тоже как-то не задалось. Алексею 34 года, учился в Итоне и в Лондонской школе экономики – казалось бы, откуда у хлопца советская грусть? Но Алексей бережно отреставрировал советскую «Чайку» 1981 года выпуска, и уже один этот факт должен был насторожить его папу. Не насторожил. И напрасно: дальше – больше. Шесть лет назад Алексей женился на российской гражданке, уроженке Севастополя и жительнице Петербурга Юлии Алихановой. Теперь у неё есть и украинский паспорт, но ведь и от российского она не отказывалась. Родители Юлии тоже живут в Петербурге. Отец – отставной военный. А ещё у Юлии есть старшая сестра Анна, она тоже живёт в Петербурге, по мужу её фамилия Ялова. Её супруг Дмитрий Ялов – зампред правительства Ленинградской области. Ничего не скажешь, удачно выдал замуж своих дочек отставник Лев Фараонович! Удивляться, впрочем, нечему. На Украине издавна так повелось. Хрестоматийный пример – Тарас Бульба Гоголя. Один сын Тараса – Остап – оказался «ватником». А другой, Андрий, выбрал ляхов, которые, как известно, ему в итоге не помогли. У Виктора Медведчука, считающегося пророссийским политиком, хотя он скорее проукраинский, отец отсидел восьмилетний срок за членство в Организации украинских националистов (ОУН) и за «участие в националистической деятельности». Будущее Украины отец и сын Медведчуки видели совершенно по-разному, но украинские диссиденты-националисты советских времён не чурались обращаться за юридической помощью к начинающему адвокату Виктору Медведчуку – в первую очередь доверяя ему, как «сыну своего отца». Впрочем, поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина (две «иконы» современных бандеровцев) от тюрьмы это не уберегло. Теперь украинские националисты пеняют Медведчуку, что он, отщепенец, намеренно не уберёг их «ватажков». 9 Мая Михаил Порошенко позировал в Instagram в толстовке с большим и ярким принтом «Россия» По теме 1206 Песков: Россия пока не приглашала руководство Польши на юбилей Победы Кремль пока не передавал Польше приглашение на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в этот вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Бандеровцы в первом поколении А помните, был такой Владимир Литвин, дважды спикер парламента Украины при Кучме, Ющенко и Януковиче? Считался большим другом Москвы, даже стал кавалером российского ордена Дружбы. После второго майдана Владимир Литвин показательно дистанцировался от большой политики. А его сын Иван – наоборот. Раньше младшего Литвина не интересовало ничего, кроме кутежей золотой молодёжи и любимого, изготовленного по спецзаказу «Гелендвагена». А тут он решил в депутаты податься от Житомирской области. И вскрылись увлекательные подробности его биографии, о которых раньше и сам он, и его отец предпочитали помалкивать. Оказывается, Иван Литвин давно симпатизировал националистам. И даже отправился добровольцем в Донбасс – служил там на передовой. Так он, во всяком случае, рассказывал своим избирателям. Со временем политические предпочтения Авакова изменились на противоположные – под воздействием окружающей его среды, состоявшей сплошь из бандеровцев. И вот итог – сын Авакова Александр, отслужив добровольцем в АТО, резко изменил свои взгляды. «мы русские!» напоказ он пока не кричит, но, как отмечают знакомые Авакова, резко оппонирует отцу в спорах В последние годы прогрессивная социалистка Наталья Витренко, как и Владимир Литвин, несколько отошла от большой политики. А были времена, когда её считали чуть ли не самой промосковской на Украине. При этом накануне президентских выборов 1999 года у неё был самый высокий рейтинг – 32%. Больше, чем у президента Кучмы, у коммуниста Симоненко и у социалиста Мороза. Возможно, она и стала бы третьим президентом Украины, когда бы не теракт 2 октября 1999 года. Витренко во время выступления в Ингульце забросали ручными гранатами, и она чудом выжила. В общем, дорого заплатила Витренко за свою позицию. А не так давно в украинской периодике замелькала фамилия другого Витренко – 42-летнего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия. Что ни выступление – почём зря «пинает» Россию, ратует за войну до победного конца в Донбассе и при каждом удобном случае подчёркивает, что с Москвой Киеву уж точно не по пути. Удивительно, но Юрий Витренко – сын Натальи Витренко. И он этого не скрывает. «Да, я сын Натальи Витренко. Я не считаю, что должен оправдываться. У меня одна мать, я её люблю независимо от её политической позиции, которую я не разделяю и не разделял. У неё даже не антиукраинская или пророссийская, а просоветская позиция». Кровные узы так просто не разорвать Есть такая догадка – убеждения одних и тех же украинских политиков могут диаметрально варьироваться в зависимости от смены политического вектора в Киеве, оттого-то их дети, наблюдая за вкусовыми трансформациями родителей, выбирают для себя нечто противоположное. Вот Арсен Аваков. Он и сейчас не говорит по-украински свободно, хотя считается первейшим националистическим «ястребом» в правительстве. А до первого майдана его и вовсе считали пророссийским, одной масти с земляками Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным. Но со временем политические предпочтения Авакова изменились на противоположные – под воздействием окружающей его среды, состоявшей сплошь из бандеровцев. И вот итог – сын Авакова Александр, отслужив добровольцем в АТО, резко изменил свои взгляды. На сцену с российскими исполнителями, правда, он не лезет, и «мы русские!» напоказ не кричит, но, как отмечают знакомые Авакова, резко оппонирует отцу. Нередки случаи, когда водораздел проходит не только между детьми и родителями, но и между родными братьями. Шеф главного управления оперативного обеспечения генштаба ВСУ генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин со дня на день может возглавить «штурмовые волонтёрские бригады для защиты местных жителей» – фактически возвращённые Зеленским на передовую добровольческие отряды националистов. У Назаркина есть родной брат Сергей. Тоже профессио­нальный военный. Теперь он живёт в России и служит заместителем коменданта Омского гарнизона (так, во всяком случае, о нём пишут украинские издания). А до недавнего времени Сергей воевал в Донбассе – на стороне народных республик. Интрига же состоит в том, что хотя братья после майдана и разошлись в противоположные стороны, они продолжают тесно общаться, созваниваясь чуть ли не каждый день. Водораздел-то прошёл, но кровные узы так просто не разорвать! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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