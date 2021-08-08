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А Немова помните? Сатановский написал полный боли пост об Олимпиаде
08 августа 2021, 14:10 • 158 • Политика
Политолог Евгений Сатановский написал полный боли пост об Олимпиаде в Токио. Эксперт напомнил о бунте в защиту русских на Играх и спросил у подписчиков - а Немова помните?
Олимпиада в Токио подходит к концу, и из-за более, чем странного решения судей Россия не получила заслуженное золото по художественной гимнастике, пишет Сатановский. Он усомнился, что будет толк от подачи протеста в Международную федерацию гимнастики. Политолог напомнил, что это не первый случай в истории.
"Впрочем - это что, первый раз в истории спорта? Как Немова на Олимпиаде в Афинах в 2004 году засудили? Там вообще чёрт знает что было. Болельщики чуть стадион не разнесли, пока он их не успокоил - трибуны на грани бунта были", - пишет Сатановский.
Политолог отметил, что Немов всё же вошёл в историю спорта, поскольку "выдающаяся несправедливость" не хуже победы,
"Так что, мы просто имеем очередной пример предвзятого судейского решения. Подло это? Ну, да. А как наших фигуристов в советские времена засуживали? Годами. Показательно. Нагло. Демонстративно. Без стыда и совести. Это и есть спорт", - считает Сатановский.
В одну строчку с несправедливостью судей он ставит "допинговую истерику", из-за которой сборная России выступала в Токио без гимна и флага. И всё это - чистой воды политика, без которого большого спорта не было и не будет, отмечает эксперт.
"Так что, откровения мерзавца Родченкова, из-за которых всё это безумие который год происходит - такая же часть спорта, как и сами выступления спортсменов. Допинг у американцев под видом "лекарств", без приёма которых их прославленные чемпионы зачастую даже просто выступать не способны, как в Токио и произошло, тоже спорт. В котором подлости, интриг и подтасовок ничуть не меньше, чем чего-то по настоящему светлого и хорошего", - заключает Сатановский.
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