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А не посол бы ты: Белоруссия высылает посольство Латвии в полном составе

24 мая 2021, 19:20  •  243 • Политика
После демарша мэра Риги на чемпионате мира по хоккею, который заменил государственный флаг Белоруссии на экстремистское бело-червоно-белое полотно, руководство Белоруссии приняло решение о высылке посольства Латвии на родину.
В понедельник, 24 мая в Риге мэр столицы Латвии заменил государственный флаг Белоруссии на полосатое бело-червоно-белое полотно, которое не является символом Белоруссии. Этот акт мэр Риги объяснил своей солидарностью с Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске. Бело-красно-белый флаг руководство Белоруссии признало экстремистским символом, поскольку это знамя появлялось в республике во времена немецкой оккупации в Первой и Второй мировых войнах.
Реакция белорусского руководства последовала практически незамедлительно. Буквально через несколько часов министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил о высылке посольства Латвии в полном составе за оскорбление государственного флага республики Беларусь. Решено оставить лишь одного работника для "ухода за зданием".
"Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства Латвии также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов", - сообщил Владимир Макей в ходе экстренного брифинга.
Напомним, что в воскресенье в аэропорту Минска был задержан находящийся в розыске Роман Протасевич, а в понедельник мэр города Риги, принимающей чемпионат мира по хоккею, снял государственный флаг Белоруссии в знак поддержки Протасевича.

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