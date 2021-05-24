А не посол бы ты: Белоруссия высылает посольство Латвии в полном составе

После демарша мэра Риги на чемпионате мира по хоккею, который заменил государственный флаг Белоруссии на экстремистское бело-червоно-белое полотно, руководство Белоруссии приняло решение о высылке посольства Латвии на родину.

В понедельник, 24 мая в Риге мэр столицы Латвии заменил государственный флаг Белоруссии на полосатое бело-червоно-белое полотно, которое не является символом Белоруссии. Этот акт мэр Риги объяснил своей солидарностью с Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске. Бело-красно-белый флаг руководство Белоруссии признало экстремистским символом, поскольку это знамя появлялось в республике во времена немецкой оккупации в Первой и Второй мировых войнах.

Реакция белорусского руководства последовала практически незамедлительно. Буквально через несколько часов министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил о высылке посольства Латвии в полном составе за оскорбление государственного флага республики Беларусь. Решено оставить лишь одного работника для "ухода за зданием".

"Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства Латвии также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов", - сообщил Владимир Макей в ходе экстренного брифинга.

Напомним, что в воскресенье в аэропорту Минска был задержан находящийся в розыске Роман Протасевич, а в понедельник мэр города Риги, принимающей чемпионат мира по хоккею, снял государственный флаг Белоруссии в знак поддержки Протасевича.