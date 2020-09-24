Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

А Навальному ещё и "Оскара" дать: Соловьёв о "диком хамстве" и неблагодарности в деле "Новичка"

24 сентября 2020, 20:00  •  42 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с Царьградом предложил вручить блогеру Алексею Навальному "Оскара", указав на "дикое хамство" и неблагодарность в деле "Новичка".
В разговоре с Царьградом телеведущий Владимир Соловьёв выразил своё мнение по поводу новости о выдвижении президента Владимира Путина на Нобелевскую премию, а также прокомментировал развитие истории с "отравлением" блогера Алексея Навального.
Так, выдвижение Путина на Нобелевку Соловьёв считает сомнительным, поскольку непонятно, кто же выдвинул кандидатуру российского лидера.
"Я думаю, что для Путина, как для президента страны, гораздо важнее оценка своих граждан. Как известно, если нашим дают Нобелевскую премию, особенно мира, то это значит, они что-то сделали такое, к чему народ потом будет относиться не очень, как в случае с Горбачёвым. Поэтому очевидно, что, если бы эта премия была честная и если бы, например, оценивали ситуацию в Сирии, это был бы один момент. Но так как это появляется сейчас, то я бы вообще отнёсся к этому с очень большим скепсисом, к самой такой процедуре и объявлению", - отметил Соловьёв.
Он добавил, что, возможно, кому-то просто очень хочется поставить в один ряд фамилию Путина и остальных граждан, о которых сейчас громко кричат как о потенциальных нобелевских лауреатах.
"То есть я беру сейчас не только Трампа. Нам даже Тихановскую, как я понимаю, предлагали. А вот Навального, скорее, надо на литературную премию, ведь это эпистолярный жанр. Или есть же по медицине. Я ожидаю, что просто теперь он пойдёт по воде аки посуху", - с иронией отметил Соловьёв.
По его словам, это удивительно, что после отравления боевым веществом, как утверждают на Западе, с такой скоростью произошло удивительное восстановление и исцеление Навального, ведь даже те же Скрипали, если верить британцам, выходили из комы гораздо дольше.
"Здесь, как выясняется, гораздо более крутой "Новичок", от которого просто никто не страдает. Либо надо дать разработчикам "Новичка" Нобелевскую премию мира. За то, что они разработали боевое отравляющее вещество, которое не способно никого убить. Навальному же ещё и "Оскара" дать. Вообще, это дикое хамство, если так серьёзно говорить. Наши врачи делали всё возможное, чтобы вывести его из критического состояния, и настолько уже привели в Божий вид, что немецкие врачи сказали - 10 часов пилоты могут поспать, жизни пациента ничего не угрожает", - напомнил Соловьёв.
При этом, добавляет он, Навальный чуть ли не в ногах валяется у немецких врачей и ни слова не сказал омским, которые спасли ему жизнь.
"Это обычная политическая неблагодарность", - делает вывод телеведущий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
24 сентября 2020, 02:35
Сенатор Морозов о Зеленском: Рушит всё, включая "начинку"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": В...
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского кан...
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального &q...
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились ст...
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
20 сентября 2020, 18:50
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.