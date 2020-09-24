А Навальному ещё и "Оскара" дать: Соловьёв о "диком хамстве" и неблагодарности в деле "Новичка"

В разговоре с Царьградом телеведущий Владимир Соловьёв выразил своё мнение по поводу новости о выдвижении президента Владимира Путина на Нобелевскую премию, а также прокомментировал развитие истории с "отравлением" блогера Алексея Навального.

Так, выдвижение Путина на Нобелевку Соловьёв считает сомнительным, поскольку непонятно, кто же выдвинул кандидатуру российского лидера.

"Я думаю, что для Путина, как для президента страны, гораздо важнее оценка своих граждан. Как известно, если нашим дают Нобелевскую премию, особенно мира, то это значит, они что-то сделали такое, к чему народ потом будет относиться не очень, как в случае с Горбачёвым. Поэтому очевидно, что, если бы эта премия была честная и если бы, например, оценивали ситуацию в Сирии, это был бы один момент. Но так как это появляется сейчас, то я бы вообще отнёсся к этому с очень большим скепсисом, к самой такой процедуре и объявлению", - отметил Соловьёв.

Он добавил, что, возможно, кому-то просто очень хочется поставить в один ряд фамилию Путина и остальных граждан, о которых сейчас громко кричат как о потенциальных нобелевских лауреатах.

"То есть я беру сейчас не только Трампа. Нам даже Тихановскую, как я понимаю, предлагали. А вот Навального, скорее, надо на литературную премию, ведь это эпистолярный жанр. Или есть же по медицине. Я ожидаю, что просто теперь он пойдёт по воде аки посуху", - с иронией отметил Соловьёв.

По его словам, это удивительно, что после отравления боевым веществом, как утверждают на Западе, с такой скоростью произошло удивительное восстановление и исцеление Навального, ведь даже те же Скрипали, если верить британцам, выходили из комы гораздо дольше.

"Здесь, как выясняется, гораздо более крутой "Новичок", от которого просто никто не страдает. Либо надо дать разработчикам "Новичка" Нобелевскую премию мира. За то, что они разработали боевое отравляющее вещество, которое не способно никого убить. Навальному же ещё и "Оскара" дать. Вообще, это дикое хамство, если так серьёзно говорить. Наши врачи делали всё возможное, чтобы вывести его из критического состояния, и настолько уже привели в Божий вид, что немецкие врачи сказали - 10 часов пилоты могут поспать, жизни пациента ничего не угрожает", - напомнил Соловьёв.

При этом, добавляет он, Навальный чуть ли не в ногах валяется у немецких врачей и ни слова не сказал омским, которые спасли ему жизнь.

"Это обычная политическая неблагодарность", - делает вывод телеведущий.