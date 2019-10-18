А наш не будет бить каблуком по столу: Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина дал совет Трампу после письма

Президент США Дональд Трамп в своём письме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану грозил уничтожить экономику республики. Больше всего, отмечают журналисты, поражает фамильярный тон послания турецкому лидеру. "Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!" - советует президент США Реджепу Эрдогану.

Бывший шеф протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко в комментарии Царьграду отметил, что подобную фамильярность в политике можно расценить как поведение, когда за столом переговоров некто просто кладет ноги на стол.

"Здесь комментировать можно только одно, что есть такой Трамп, вот такой президент, - иронично сказал он. - Это уже уход от протокольной практики".

Шевченко рассказал, что много лет тому назад на такую тенденцию в политике ему указал английский лорд.

"Во время визита Горбачёва в Лондоне он сказал: не парься, мы живём в такое время, что под смокинг будут надевать кроссовки. И я уже у некоторых вижу, что под смокинг надевают кроссовки", - заметил политический советник.

Он подчеркнул, что и у нас в истории бывали лидеры, которые могли, стуча каблуком по столу, кричать про кузькину мать. Но это было в прошлом - современные политические деятели другого склада и так не поступают, действуют гораздо дипломатичнее и тоньше.

К примеру, легко представить, что такое письмо, которое выдал Трамп, мог вполне написать и Никита Хрущёв.