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А наш не будет бить каблуком по столу: Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина дал совет Трампу после письма

18 октября 2019, 00:54  •  28 • Политика
Экс-глава протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал весьма фамильярное письмо американского лидера Дональда Трампа главе Турции. Как отметил политический советник, такое обращение в политике сродни тому, как положить ноги на стол во время переговоров. При этом, отметил Шевченко, среди отечественных лидеров также были деятели, которые могли завернуть нечто про "кузькину мать", но такое бывало в прошлом, не сейчас.
Президент США Дональд Трамп в своём письме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану грозил уничтожить экономику республики. Больше всего, отмечают журналисты, поражает фамильярный тон послания турецкому лидеру. "Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!" - советует президент США Реджепу Эрдогану.
Бывший шеф протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко в комментарии Царьграду отметил, что подобную фамильярность в политике можно расценить как поведение, когда за столом переговоров некто просто кладет ноги на стол.
"Здесь комментировать можно только одно, что есть такой Трамп, вот такой президент, - иронично сказал он. - Это уже уход от протокольной практики".
Шевченко рассказал, что много лет тому назад на такую тенденцию в политике ему указал английский лорд.
"Во время визита Горбачёва в Лондоне он сказал: не парься, мы живём в такое время, что под смокинг будут надевать кроссовки. И я уже у некоторых вижу, что под смокинг надевают кроссовки", - заметил политический советник.
Он подчеркнул, что и у нас в истории бывали лидеры, которые могли, стуча каблуком по столу, кричать про кузькину мать. Но это было в прошлом - современные политические деятели другого склада и так не поступают, действуют гораздо дипломатичнее и тоньше.
К примеру, легко представить, что такое письмо, которое выдал Трамп, мог вполне написать и Никита Хрущёв.
"Мог. Тем более при таких отношениях, которые сейчас сложились в мире с американцами, он мог бы ещё и почище сказать. Про кузькину мать говорил, мог и ещё что-то придумать", - заметил Шевченко. Однако, указал он, затем время поменялось, сейчас политики действуют иначе, но не менее эффективно.

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