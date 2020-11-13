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А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России

13 ноября 2020, 16:30  •  41 • Политика
Фото: Paul Zinken/ZB/www.globallookpress.com
По мнению Берлина, у Москвы нет причин его наказывать
Немецкие власти прокомментировали введение зеркальных санкций со стороны России в ответ на рестрикции Запада из-за дела Навального. По словам официального представителя правительства Германии, Берлин принимает к сведению решение России. Однако от лица европейских государств Штеффен Зайберт выразил недоумение по поводу этого поступка.
На Западе пребывают в уверенности, что наказывать в истории с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным можно только Россию – на нашей территории "пострадал" наш гражданин. За что в таком случае введены санкции со стороны РФ, немцу непонятно. По его мнению, такая реакция "неуместна и неоправдана".
Зайберт не стал комментировать позицию Германии и фактический отказ от открытого диалога с Россией по этому делу, а ограничился лишь тем, что нашей стране нужно "расследовать преступление", передает слова политика РИА "Новости".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному. В частности, ограничения коснулись руководителей других стран.

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