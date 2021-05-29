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«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
29 мая 2021, 06:35 • 362 • Украина
Правительство Украины объявило, что с 00:00 субботы, 29 мая, воздушное пространство страны закрывается для белорусской авиакомпании «Белавиа». Ранее из-за инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair своё воздушное пространство для белорусских бортов закрыли Польша, Литва и Латвия.
Украинский Кабмин не предусмотрел последствий своего решения, поспешив выполнить указание саммита ЕС по введению по отношению к Минску ряда санкций. Теперь же придется его расхлебывать.
Во-первых, аэропорты Украины, вместо ожидаемой, хоть и небольшой прибыли, из-за карантина, ожидают убытки, которые правительство даже не собирается компенсировать. Кроме того Белоруссия приостановила поставку бензина А-95, а также ограничивает ввоз украинских товаров.
Учитывая, что белорусский бензин составляет 50% украинского рынка А-95 — это является серьезным ударом. Также Минск вводит режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, таких, как кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.
Данное решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.
В настоящее время перед Киевом стоит нестандартная задача – где найти 55 000 тонн бензина А-95. Возможные поставки морем следует ожидать не раньше, чем через месяц и эти сроки могут сдвинуться. А ограничение ввоза в Белоруссию товаров из Украины нанесет еле дышащей украинской экономике добивающий удар.
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