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«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство

03 мая 2018, 19:24  •  237 • В России

Со стороны Украины вновь раздалось привычное: «А нас-то за шо?» На этот раз пожаловались украинские пограничники, которые заявили, что начиная с 30 апреля Россия с особой тщательностью останавливает для досмотра невоенные суда в Азовском море.

По словам украинских «прикордонников» (пограничников с укр.), остановки судов проходят ежедневно, и уже были досмотрены корабли, идущие в Мариуполь (города на Азовском побережье Донбасса, находящийся под контролем Киева) из Греции, Израиля и Италии. «Никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», - как бы не понимают в погранслужбе незалежной причин происходящего. Хотя именно украинские морские пограничники в конце марта умудрились превзойти сомалийских пиратов, незаконно захватив и удерживая в заложниках российский траулер «Норд» и его экипаж - жителей Крыма, граждан РФ. А между тем уже тогда в Киеве поговаривали, что Россия не оставит без внимания этот инцидент, и что пристальное внимание к кораблям, идущим в сторону Украины — одна из возможных ответных мер. Но абсолютно законная и цивилизованная, в отличие от действий Украины.

В России уже заявили, что проверки в Керченском проливе проходят в соответствии с международным правом и никаких претензий на работу наших пограничников иностранные судовладельцы не предъявляют. «Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим организациям, незаконных мигрантов, контрабанды оружия и боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», - говорится в сообщении Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

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