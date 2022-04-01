А нас-то за что? Боррель возмутился ответом России на санкции ЕС, но так ничего и не понял

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель расстроился из-за ответных мер России на санкции Евросоюза (ЕС). Он недоумевает, почему Москва вводит контрсанкции.

Россия ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Боррель высказал сожаление этим шагом России.

Евросоюз сожалеет о решении властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран ЕС,

- сказал Боррель.

Вероятно, он не осознал цели и смысл спецоперации России и считает, что односторонние санкции ЕС вполне законны. Хотя глава МИД России Сергей Лавров прежде говорил, что односторонние ограничения, введённые ЕС и США, нелегитимны.

Ограничительные меры ЕС прозрачно публикуются и основаны на чётких критериях, включая законные способы их оспаривания,

- добавил Боррель, комментируя невозможность оспорить ответные санкции России.

Ранее в МИД России рассказали о негативном эффекте санкций для обычных жителей Евросоюза. По словам русских дипломатов, экономические ограничения уже ударили по простым людям в ЕС.