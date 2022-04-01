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А нас-то за что? Боррель возмутился ответом России на санкции ЕС, но так ничего и не понял
01 апреля 2022, 13:55 • 187 • Политика
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель расстроился из-за ответных мер России на санкции Евросоюза (ЕС). Он недоумевает, почему Москва вводит контрсанкции.
Россия ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Боррель высказал сожаление этим шагом России.
- сказал Боррель.
Вероятно, он не осознал цели и смысл спецоперации России и считает, что односторонние санкции ЕС вполне законны. Хотя глава МИД России Сергей Лавров прежде говорил, что односторонние ограничения, введённые ЕС и США, нелегитимны.
- добавил Боррель, комментируя невозможность оспорить ответные санкции России.
Ранее в МИД России рассказали о негативном эффекте санкций для обычных жителей Евросоюза. По словам русских дипломатов, экономические ограничения уже ударили по простым людям в ЕС.
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