«А нам всё равно»: В Азербайджане встретят главного врага США

Автор:

Гасанов Камран

С того момента, как Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, реальный глава государства Николас Мадуро ещё не покидал страну. Зарубежная поездка в тот момент, когда ему каждый день угрожает государственный переворот или интервенция США, крайне опасна. В конце концов, его самолёт могут попросту «сбить» и выдать катастрофу за «несчастный случай».

Но отсиживаться в Каракасе венесуэльский президент долго не может. Ведь он всё-таки глава государства. Есть плановые встречи, саммиты, для проведения которых нужно личное присутствие. Один из таких визитов запланирован на осень. 21–27 октября Баку принимает саммит Движения неприсоединения. И Венесуэла как председательствующая страна передаст эстафету Азербайджану.

Президент Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан,

– сказал посол Венесуэлы в Баку Кристофер Берротеран.

Движение неприсоединения официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года. Фото: www.globallookpress.com

Эхо холодной войны

Движение неприсоединения возникло как объединение стран Третьего мира, не намеренных ввязываться в противоборство США и СССР и их сателлитов. Основоположниками структуры выступили три лидера: президент Югославии Иосип Броз Тито, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и египетский президент Гамаль Абдель Насер. Несмотря на то что холодная война кончилась, движение существует и поныне. В его состав входят около 120 стран мира. По большому счёту это все государства мира, за исключением России, стран НАТО и членов Британского содружества.

Из постсоветских стран в организации кроме Азербайджана состоят Туркменистан и Узбекистан, а также четыре страны ОДКБ – Таджикистан, Казахстан, Беларусь и Армения, правда, в статусе наблюдателей.

Что касается Азербайджана, то он вступил в Движение неприсоединения в 2011 году и будет председательствовать в нём с 2019 по 2022 год. Членство в организации вполне вписывается во внешнеполитический курс, очерченный бывшим президентом Гейдаром Алиевым и продолжаемый его сыном Ильхамом. В течение 27 лет независимости Азербайджан умудряется поддерживать партнёрские отношения одновременно с Россией, натовскими США и Турцией, странами Евросоюза, Исламской Республикой Иран и даже с Израилем.

Алиев умеет жонглировать союзами

Баку удавалось сохранять баланс и нейтралитет в самые сложные периоды противостояния между своими партнёрами: во время российско-турецкого противостояния из-за сбитого Су-24, в кризисе вокруг Крыма, в конфронтации Ирана и Турции против США и Израиля, а также за весь период сирийского конфликта, где идёт борьба «всех против всех».

Однако случай с Венесуэлой особенный. Мадуро, которого Белый дом считает нелегитимным, едет к Алиеву в гости. Это всё равно как если бы Баку посетил Башар Асад. Рукопожатие с Мадуро подтвердит, что Азербайджан именно его считает легитимным президентом Венесуэлы, а не выпускника университета Джорджа Вашингтона и марионетку Белого дома.

Об открытой поддержке Мадуро заявили Россия, Турция, Иран, Индия, Китай, Сирия и пять латиноамериканских стран. Фото: Golden Brown / Shutterstock.com

На данный момент не так уж много мировых лидеров открыто говорят о своей поддержке Мадуро. Среди них Владимир Путин, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, руководители Индии, Китая, Мексики, Боливии, Уругвая, Белоруссии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора, Ирана и Сирии. По списку видно, что это либо могущественные страны, способные бросить вызов Вашингтону, либо те, с кем у США и так есть проблемы.

Баку – не сателлит США, чтобы не признавать Мадуро, но близость с открытым противником для страны, где очень сильно политическое влияние Вашингтона, несёт определённые риски. В Азербайджане работают крупнейшие американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, стоявшие у истоков подписанного в 1994 году «Контракта века» и продажи азербайджанской нефти в Европу по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Хотя американские нефтяники перед новым годом сообщили о намерении продать свои активы в месторождении Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) и БТД, политические контакты остаются. США стимулирует продвижение Южного газового коридора – проекта доставки азербайджанского газа в страны Южной Европы. Трамп считает Азербайджан «ценным партнёром». В октябре он отправил в Баку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Сойдёт ли с рук Алиеву «демарш» против Трампа?

Политолог Павел Клачков уверен, что никаких негативных последствий для Баку в результате визита Мадуро не будет.

Особых проблем между Азербайджаном и США по причине визита Мадуро не возникнет. Потому что визит этот – часть протокола, и связан он с тем, что Азербайджан возглавит Движение неприсоединения. Эта позиция довольно-таки важна для Азербайджана,

– заметил он.

Эксперт считает, что Азербайджан – очень важный партнёр для США, чтобы ругаться с ним из-за Мадуро.

«Американский подход к Азербайджану плотно увязан с противостоянием США и Ирана. Азербайджан представляет интерес для Соединённых Штатов Америки именно в этом ключе. Сейчас не исключается и военный удар по Ирану. И Баку становится заложником процессов глобального противостояния. То, как дальше будут развиваться отношения США с Ираном, и определит роль Азербайджана в этой ситуации», – добавил Клачков.

Заместитель главного редактора и политический обозреватель медиа-группы «Yenicag – Новая Эпоха» Кавказ Омаров тоже не видит причин для ухудшения отношений.

«Обострения отношений между США и Азербайджаном по поводу визита венесуэльского лидера не стоит ожидать. Это не частная и не индивидуальная поездка президента Венесуэлы в нашу страну. В отношениях двух стран нет ничего «опасного» с точки зрения американцев. Я даже не владею информацией, точными статистическими данными о том, на каком уровне находится товарооборот между Азербайджаном и Венесуэлой. По крайней мере военных отношений и сотрудничества в оборонной сфере не намечается», – заметил азербайджанский эксперт.

Омаров напомнил, что США являются одним из сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, а Азербайджан содействует США в антитеррористических операциях. Азербайджанские воинские контингенты в составе НАТО прошли службу в Ираке и Афганистане.

Учитывая интенсивность развития событий в Каракасе, делать прогнозы на октябрь рановато. Если кризис обострится, Мадуро, вероятно, не рискнёт покидать страну, и он вместо себя отправит главу МИД, который 6 мая побывал в Москве. Такой шаг автоматически снимет с повестки вопрос о том, как Трамп отреагирует на рукопожатие Алиева с Мадуро.