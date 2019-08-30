А на снаряде символ "СС": Соловьев опубликовал фото украинского "подарка" Донбассу

Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли и еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.

"Перемирие летит под откос! Бои идут там, где давно уже было тихо", - написал он в соцсети Instagram.

Соловьев отмечает, что стоявшая в первые недели перемирия тишина доказывает - ситуация в рядах ВСУ контролируется Киевом безупречно. Поэтому нынешние действия, скорее всего, совершены по киевской указке.

"Только за этот день: четверо бойцов ДНР погибли, трое попали в плен (националисты "Азова", по данным военных, двоих уже убили, над одним издеваются и не передают в СБУ). И пятеро ранены", - отмечает телеведущий.

Также он опубликовал фото самодельного снаряда, который использовали бойцы украинского нацбатальона "Азов" для обстрела жителей ДНР. На нем отчетливо виден намалеванный фломастером символ нацистского батальона "СС".

Фото: скриншот instagram/vrsoloviev