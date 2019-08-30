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А на снаряде символ "СС": Соловьев опубликовал фото украинского "подарка" Донбассу
30 августа 2019, 00:24 • 94 • Политика
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ. Телеведущий Владимир Соловьев показал, какие "подарки" шлют жителям Донбасса бойцы украинского нацбатальона "Азов".
Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли и еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Соловьев отмечает, что стоявшая в первые недели перемирия тишина доказывает - ситуация в рядах ВСУ контролируется Киевом безупречно. Поэтому нынешние действия, скорее всего, совершены по киевской указке.
Также он опубликовал фото самодельного снаряда, который использовали бойцы украинского нацбатальона "Азов" для обстрела жителей ДНР. На нем отчетливо виден намалеванный фломастером символ нацистского батальона "СС".
Фото: скриншот instagram/vrsoloviev
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