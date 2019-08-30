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А на снаряде символ "СС": Соловьев опубликовал фото украинского "подарка" Донбассу

30 августа 2019, 00:24  •  94 • Политика
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ. Телеведущий Владимир Соловьев показал, какие "подарки" шлют жителям Донбасса бойцы украинского нацбатальона "Азов".
Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли и еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.
"Перемирие летит под откос! Бои идут там, где давно уже было тихо", - написал он в соцсети Instagram.
Соловьев отмечает, что стоявшая в первые недели перемирия тишина доказывает - ситуация в рядах ВСУ контролируется Киевом безупречно. Поэтому нынешние действия, скорее всего, совершены по киевской указке.
"Только за этот день: четверо бойцов ДНР погибли, трое попали в плен (националисты "Азова", по данным военных, двоих уже убили, над одним издеваются и не передают в СБУ). И пятеро ранены", - отмечает телеведущий.
Также он опубликовал фото самодельного снаряда, который использовали бойцы украинского нацбатальона "Азов" для обстрела жителей ДНР. На нем отчетливо виден намалеванный фломастером символ нацистского батальона "СС".
Фото: скриншот instagram/vrsoloviev

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