А на шее - следы от пальцев: Отец русского мальчика о том, что творят мигранты в немецких школах

Гражданин Германии, программист Николай Эрней увёз своего семилетнего ребёнка в Россию, потому что немецкая школа и немецкие власти не смогли его защитить от душившего его одноклассника-афганца. В интервью Царьграду немец рассказал о дискриминации в Германии в пользу беженцев.

По словам Николая, его сын родился в Москве и очень не хотел переезжать из России в Германию. Только спустя 4 года, когда у мальчика появились друзья, он захотел остаться и с радостью ходил в школу. Но в этого года ребенок пришёл домой и заявил, что не хочет возвращаться в школу.

"Моя жена заметила на его шее следы от пальцев. Когда мы спросили, кто это сделал, он сказал, что это Хамза — мальчик из афганской семьи беженцев", - рассказал Николай Эрней в интервью Царьграду.

Немецкая учительница пыталась замолчать проблему, однако когда тему подняли на родительском собрании, оказалось, что Хамза обижает почти всех детей. В качестве наказания, афганца на некоторое время отсадили за отдельную парту и запретили выходить в коридор, но через некоторое время отменили эти санкции.

Эрней отмечает, что в других немецких школах ситуация нисколько не лучше. В городе Дортмунд, семиклассники чуть не забили учителя молотком за плохие оценки. Об этом даже писали в СМИ, но национальность школьников не была указана, но догадаться не трудно.