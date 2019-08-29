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А на шее - следы от пальцев: Отец русского мальчика о том, что творят мигранты в немецких школах

29 августа 2019, 21:09  •  130 • Политика
Семье Николая Эрнея пришлось бежать из Германии в Россию из-за беспредела, творящегося в немецких школах. "Моя жена заметила на его (сына) шее следы от пальцев. Когда мы спросили, кто это сделал, он сказал, что это Хамза - мальчик из афганской семьи беженцев", - рассказал гражданин Германии.
Гражданин Германии, программист Николай Эрней увёз своего семилетнего ребёнка в Россию, потому что немецкая школа и немецкие власти не смогли его защитить от душившего его одноклассника-афганца. В интервью Царьграду немец рассказал о дискриминации в Германии в пользу беженцев.
По словам Николая, его сын родился в Москве и очень не хотел переезжать из России в Германию. Только спустя 4 года, когда у мальчика появились друзья, он захотел остаться и с радостью ходил в школу. Но в этого года ребенок пришёл домой и заявил, что не хочет возвращаться в школу.
"Моя жена заметила на его шее следы от пальцев. Когда мы спросили, кто это сделал, он сказал, что это Хамза — мальчик из афганской семьи беженцев", - рассказал Николай Эрней в интервью Царьграду.
Немецкая учительница пыталась замолчать проблему, однако когда тему подняли на родительском собрании, оказалось, что Хамза обижает почти всех детей. В качестве наказания, афганца на некоторое время отсадили за отдельную парту и запретили выходить в коридор, но через некоторое время отменили эти санкции.
Эрней отмечает, что в других немецких школах ситуация нисколько не лучше. В городе Дортмунд, семиклассники чуть не забили учителя молотком за плохие оценки. Об этом даже писали в СМИ, но национальность школьников не была указана, но догадаться не трудно.
"Если русский или немецкий ребёнок что-то делает, его наказывают, а арабов, африканцев или афганцев — нет", - констатирует Николай.

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