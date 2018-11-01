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«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт

01 ноября 2018, 02:09  •  18 • В мире
Военный историк Юрий Кнутов объяснил, каком образом будут реагировать на налёты противника поставленная в САР военная техника из России.
Российские советники продолжают подготовку сирийских военных для работы на зенитно-ракетных комплексах С-300. Об этом ранее сообщили в Минобороны.
Также в военном ведомстве отметили, что в рамках усиления обороноспособности САР в республику были поставлены и комплекты автоматизированной системы управления силами и средствами противовоздушной обороны «Поляна Д-4».
Однако, как отметил в комментарии Царьграду военный историк Юрий Кнутов, настоящим кошмаром для интервентов в Сирии станут российские средства РЭБ.
По словам эксперта, немаловажную роль в вопросе безопасности играют, конечно, автоматизированные системы управления, которые предназначены для организации комплексного управления ведения боем и руководства авиацией, зенитно-ракетными войсками по ведению боя с воздушным противником.
Автоматизированная система управления помогает обеспечить старой советской ПВО, которая еще с советских времен находится на вооружении ПВО Сирии, с современной российской.
«Эти комплексы начинают сопрягаться, и так получается единая система противовоздушной обороны, построенная на основе сирийских комплексов ПВО и российских. Эта единая система позволяет создать единый купол, который может полностью прикрыть территорию Сирии от возможных налетов авиации противника, как Израиля, так и США», - пояснил Кнутов.
При этом, по оценке военного историка, средства радиоэлектронной борьбы по своему функционалу могут быть даже эффективнее АСУ.
«Средства РЭБ позволяют ставить помехи как самолетам дальнего радиолокационного обнаружения, израильским и американским, так и давить беспилотники, систему управления. И у самолетов на прицелах, когда они смотрят в цель, - на прицеле не изображение, а снег. Как включаете телевизор, а там пропал сигнал и белый экран со снегом. Так выглядит экран самолета, который пытается нанести удар, по которому воздействуют средства РЭБ», - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что отправленные в САР средства РЭБ, а также обучение местных военных для применения этих средств создают гораздо большую угрозу для иностранных агрессоров.

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