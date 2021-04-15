А мы пройдем сквозь север: движение по СМП может стать круглогодичным

В ближайшие годы движение по Северному морскому пути (СМП) может стать круглогодичным. Об этом Владимир Путин заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) 14 апреля. Президент добавил, что РФ сейчас строит самый мощный в мире ледокольный флот. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, развитие СМП — перспективная составляющая нашей экономики: перевозки по этому пути в скором времени могут достигнуть 80–100 млн т в год . Тем не менее специалисты признают, что высокий ледокольный сбор и некоторые неопределенности, связанные со сценариями изменения климата, делают его пока недостаточно конкурентоспособным. Между тем прошедшее мероприятие было посвящено не только Северному полюсу — на встрече обсуждались новые экспедиции, карты «Яндекса», станция «Восток» в Антарктиде и даже коронавирус. Глава государства признался, что в среду он сделал прививку вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Круглый год

Заседание попечительского совета РГО прошло в формате открытой дискуссии. Участники встречи обсудили самые разные темы — леопардов, затонувшие корабли, Арктику и ленд-лиз . Так, например, председатель совета директоров ООО «Ферринг Фармасетикалз» Фредерик Даг Арфст Паулсен предложил создать ледовой лагерь на Северном полюсе, где можно было бы принимать делегатов из стран — членов Арктического совета. Кроме того, он рассказал о возможности реализовать плавание вокруг Арктики . Целью такой экспедиции на исследовательском судне стало пересечение Арктического бассейна с посещением всех островов Северного Ледовитого океана.

По словам Владимира Путина, исследования в Арктической зоне представляют интерес для всего человечества, поскольку именно в этом регионе наиболее заметны климатические изменения на планете в целом . Однако Россия уделяет серьезное внимание и хозяйственному освоению Арктики. В связи с этим идет строительство самого мощного в мире ледокольного флота, уточнил президент. Ранее сообщалось, что Россия в 2027–2032 годах намерена создать три атомных ледокола проекта «Лидер».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка оно и будет . Всё это вместе, имея в виду и климатические изменения, последствия которых пока никто наверняка себе представить не может, прогнозировать на 100% невозможно, но это важно для всего мира и для нашей страны, потому что у нас целые города за полярным кругом еще с советских времен построены и существуют, там люди живут. Если и дальше будет происходить таяние вечной мерзлоты, нам нужно понимать, что мы должны с этим делать, — сказал Владимир Путин .

Развитие Севморпути — перспективная составляющая российской экономики. В 2020 году грузооборот по СМП составил 32,97 млн т . Это почти на 1,5 млн т больше, чем в 2019-м, когда было перевезено 31,5 млн т, сообщили ранее в «Росатоме». К 2024 году власти рассчитывают, что по этому маршруту будет перевозиться около 80 млн т грузов — отечественных и иностранных .

Уже сейчас СПМ считается одним из ведущих транспортных путей России, отметил главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков . По его словам, Северный морской путь развивается быстрыми темпами, поэтому перевозки по этому пути действительно могут в ближайшее время достигнуть 80–100 млн т в год. Это прежде всего сжиженный природный газ (СПГ), нефть и нефтепродукты, уголь, руда, а также контейнеры. Тем не менее высокий ледокольный сбор и некоторые неопределенности, связанные со сценариями изменения климата, делает его пока недостаточно конкурентоспособным особенно для зарубежных партнеров, по сравнению, например, с Панамским каналом, отметил он.

Кроме того, периодически возникающие на маршруте остановки, связанные, например, с ухудшением ледовой обстановки в проливах Вилькицкого и Шокальского, могут задержать суда на несколько дней из-за нехватки ледоколов, подчеркнул эксперт.

— Однако Северный морской путь — это перспективы не только торговых перевозок, перевозок СПГ, нефти и грузов горнодобывающей промышленности, но и возможность развития арктического туризма . В Арктике располагается достаточно много природных туристических объектов мирового уровня. Речь идет, например, о Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, где создан национальный парк «Русская Арктика», Северной Земле, о заповедниках Таймыра, устья Лены или острова Врангеля. С экономической точки зрения это очень перспективное направление, — заявил эксперт «Известиям».

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

После недавнего инцидента с перекрытием Суэцкого канала стало еще более очевидно, что СМП — одна из важнейших артерий, значимость которой по мере в том числе климатических изменений будет только возрастать, отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов .

— На пленарном заседании Совета Федерации был одобрен очень важный закон, который был внесен правительством. Он позволяет обеспечивать долгосрочные соглашения на ледокольную проводку, а также мобилизовать заемные средства, в первую очередь «Росатому» для того, чтобы достроить серию новейших ледоколов. Это будет способствовать увеличению загрузки СМП, — уточнил он.

Сенатор также подчеркнул, что развитие Севморпути обеспечит дополнительную связанность между российскими регионами . По его словам, уже сейчас прорабатывается возможность грузопотока между дальневосточными субъектами и Мурманском.

— Однако СМП важен и с точки зрения экспорта. В первую очередь что касается восточного плеча . Это будет приносить серьезные доходы в бюджет страны. Речь идет не только о Китае, но и о других динамично развивающихся экономиках АТР. В период после пандемии товарооборот с ними будет только нарастать, — добавил сенатор.

Карты, коронавирус и Новая Земля

По итогам мероприятия также стало известно, что в этом году планируется экспедиция РГО к теплоходу «Армения», который был затоплен немецкой авиацией у берегов Крыма в 1941 году . Предполагается, что во время атаки погибло от 4,5 до 10 тыс. человек. Кроме того, РГО вместе с «Яндексом» создаст интерактивную панораму островов Южный и Северный архипелага Новой Земли , которая станет доступной всем пользователям интернета. Отечественный IT-гигант также добавит экотропы и маршруты для туристов в свое геонавигационное приложение «Карты».

Президент РФ Владимир Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества, 14 апреля 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Между тем на встрече Владимир Путин согласился с необходимостью ускорить принятие закона о государственной охране подводных объектов, к которым в том числе относятся и затонувшие во время Второй мировой войны корабли . Президент также пообещал поддержку властей при создании нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Она была основана в 1957 году, и ее изношенность превышает 90%.

Однако на встрече нашлось место и для коронавирусной повестки. Так, Владимир Путин сообщил, что перед началом мероприятия сделал вторую прививку против СOVID-19 . При этом глава государства выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе и благодаря активной вакцинации, которая проходит в стране.

— Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку, всё нормально , — рассказал президент журналистам уже после окончания заседания.

Владимир Путин призвал вакцинироваться даже тех граждан, которые переболели коронавирусом, но уже не фиксируют наличие антител.