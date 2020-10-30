А может, "День Победы" или "Катюшу"? Кикабидзе неуклюже объяснился за русскую песню

Отметим, что первый номер в предвыборном списке партии Саакашвили "Единое национальное движение" на выборах в парламент страны открыл митинг русофобов на площади Свободы песней "Тбилисо" на русском и грузинском языках.

После поднятой волны возмущения в соцсетях Кикабидзе постарался объясниться за ненавистный русофобами русский язык. По словам артиста, он исполнил песню на русском, "чтобы узнали, какая мы красивая страна", цитирует его корреспондент издания "Взгляд".

При этом комментаторы не унимаются: Кикабидзе предложили переименовать площадь Свободы обратно в площадь Ленина, как она называлась во времена СССР, а также исполнить знаменитые советские песни.

"А чего не спели "День Победы" или "Катюшу?" - не унимаются в сети.

Другие пишут, что Кикабидзе "сошёл с ума" вместе со своими соратниками.