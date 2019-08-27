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А, может, это случилось в Финляндии? В Норвегии сомневаются в месте второго взрыва 8 августа

27 августа 2019, 00:54  •  62 • В мире
Норвежский сейсмологический центр 23 августа распространил сообщение о том, что на морской платформе под Нёноксой 8 августа произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Однако сутки спустя норвежцев одолели сомнения. А, может, это случилось и в Финляндии, размышляют специалисты.
Об этом говорится в дополнительных данных, опубликованных NORSAR. Теперь по поводу второго взрыва 8 августа нет категорических утверждений.
"Дальнейший анализ события с дополнительными сейсмическими данными показывает, что событие также может быть связано с добычей полезных ископаемых в Финляндии", - цитирует заявление норвежской системы мониторинга "Интерфакс".
Напомним, в первоначальном сообщении NORSAR указывалось, что свой вывод специалисты организации сделали на основе сейсмических и инфразвуковых данных. Якобы было установлено, что в тот день произошло два взрыва, первый из которых прогремел в 09:00.
При этом специалисты центра отмечают, что станция в Норвегии не зафиксировала увеличения радиоактивного материала.
Комментируя это сообщение, губернатор Поморья Игорь Орлов заявил, что данные сообщения являются "очередным витком дезинформации".
Напомним, 8 августа в районе Северодвинска произошел пожар с последующим взрывом. Как пояснили в Минобороны, ЧП связано с испытаниями жидкостной реактивной двигательной установки.
Инцидент унес жизни пяти сотрудников Саровского ядерного центра (Алексея Вьюшина, Владислава Яновского, Вячеслава Липшева, Евгения Коратаева и Сергея Пичугина). Все погибшие представлены к госнаградам по распоряжению главы государства Владимира Путина.

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