А, может, это случилось в Финляндии? В Норвегии сомневаются в месте второго взрыва 8 августа

Об этом говорится в дополнительных данных, опубликованных NORSAR. Теперь по поводу второго взрыва 8 августа нет категорических утверждений.

"Дальнейший анализ события с дополнительными сейсмическими данными показывает, что событие также может быть связано с добычей полезных ископаемых в Финляндии", - цитирует заявление норвежской системы мониторинга "Интерфакс".

Напомним, в первоначальном сообщении NORSAR указывалось, что свой вывод специалисты организации сделали на основе сейсмических и инфразвуковых данных. Якобы было установлено, что в тот день произошло два взрыва, первый из которых прогремел в 09:00.

При этом специалисты центра отмечают, что станция в Норвегии не зафиксировала увеличения радиоактивного материала.

Комментируя это сообщение, губернатор Поморья Игорь Орлов заявил, что данные сообщения являются "очередным витком дезинформации".