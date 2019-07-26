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А мост и ныне там: Ради строительства переправы в Днепре украинка пообещала даже раздеться

26 июля 2019, 21:24  •  101 • Политика
Если власти города Днепра выполнят обещание и откроют 14 сентября мост, который не могут открыть уже три года, то украинская фотомодель обещает публично раздеться и устроить фотосессию.
Украинская фотомодель Ася Малкович пообещала публично раздеться, если мэр Днепра Борис Филатов выиграет спор у президента Украины Владимира Зеленского по поводу завершения ремонта моста, открыть который обещали ещё в 2017 году. Соответствующее сообщение появилось на странице манекенщицы в Instagram.
Речь идет о Новом мосте, который закрыли на реконструкцию в 2017 году, и обещали открыть до конца декабря того же года. Однако ни в конце 2017-го, ни в 2018-м этого не произошло. Мост до сих пор закрыт на реконструкцию. Мэр Днепра и президент Украины поспорили, смогут ли власти города открыть мост ко Дню города - 14 сентября.
Украинские букмекеры уже принимают ставки на то, кто окажется победителем. Пока что фаворитом является Зеленский. Украинская фотомодель Малкович решила урвать себе кусочек этого хайпа и пообещала устроить на мосту фотосессию без одежды, если победит мэр города и мост всё-таки откроют.
"Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08.00 мы с Давидом Дубницким повторим эту съемку без одежды", - написала она под "одетым" фото на мосту.
Видимо, после трёх лет ожидания конца ремонта моста украинцы готовы на всё, лишь бы переправу наконец открыли.
Фото: instagram/@asi_mikovich

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