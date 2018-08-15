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«А могла и в болоте застрять»: В Эстонии признались, что не могут найти «ошибочную» ракету
15 августа 2018, 14:54 • 77 • В мире
Поиски запущенной в Эстонии по ошибке ракеты могут не увенчаться успехом, прокомментировали Силы обороны страны.
О том, что в настоящее время поиски ракеты, которую ранее случайно запустили над Эстонией, могут не увенчаться успехом, сообщил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Айво Вахеметс. Он признался, что пока не удалось найти ракету.
«Поиски ведутся с помощью двух вертолетов, а также наземной поисковой группы, говорит Вахеметс. - Ранее мы сузили регион поисков. В ходе поисков вертолеты проводят осмотр территории, после чего, если видят какие-то следы, которые могут быть связаны с падением ракеты, передают информацию наземной поисковой группе».
Несмотря на поисковые маневры, эстонская сторона говорит о том, что изменений или новостей в этой операции пока еще нет.
Эксперты считают, что ракета могла взорваться в небе. Или же она могла войти в мягкую болотистую почву и, соответственно, «застрять там». Поиски продолжаются.
Напомним, инцидент произошел 7 августа. Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании «по ошибке выпустил во время полета боевую ракету».
Комментарий Айво Вахеметса дает ТАСС.
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