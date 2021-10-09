А могла и утонуть! Американская атомная подлодка столкнулась с чем-то неизвестным

Загадочное происшествие в Южно-Китайском море: американская атомная подлодка столкнулась при погружении с неизвестным предметом. Корабль с мощнейшей гидроакустической системой ни до, ни после инцидента так и не узнал, с чем или с кем его свела судьба. Но в любом случае столкновение каждой АПЛ с посторонним объектом – ЧП мирового уровня.

Официальному представителю Тихоокеанского флота США достались знаменательные имя и фамилия - Билл Клинтон. Капитану Биллу Клинтону досталась доля, далёкая от, скажем, поцелуя Моники Левински, – объявить о потенциально опасном, но, скорее всего, не менее потенциально позорном происшествии на флоте.

Быстроходная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf во второй половине дня 2 октября, во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, столкнулась с неизвестным объектом, находясь под водой,

– объявил мистер Клинтон. При этом столкновении, добавил он, 11 членов экипажа подлодки получили ранения лёгкой и средней тяжести.

В чём потенциальная опасность?

Подводная лодка остаётся в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными,

– поспешил уточнить официальный представитель американского флота.

Понятно, почему поспешил: корабль с потенциально опасным ядерным реактором типа S6W потенциально банкротной компании Westinghouse опасен сам по себе. А окажись он на дне Южно-Китайского моря, то есть в районе крайне интенсивных морских сообщений, – последствия для мирового судоходства и для экологии могли бы быть самыми катастрофическими.

Скриншот страницы USPacificFleet / twitter.com

А на дне атомарина проекта "Seawolf II" могла оказаться запросто. По той простой причине, что моряки не видели объекта, с которым столкнулись. Точнее, не слышали через громадную сферическую антенну гидроакустического комплекса (ГАК) AN/BQQ-10 под носовым обтекателем и через шесть бортовых широкоапертурных ГАС AN/BQG-5D. И не видели через автоматизированную систему боевого управления (АСБУ) General Electric AN/BSY-2, в которой объединены все средства наблюдения и вооружения и с которой интегрированы средства навигации, радиолокационный комплекс AN/BPS-16, система РЭБ AN/AVLQ-4(V)1, перископы и другие приборы.

То есть представляете, с чем могла столкнуться лодка с подводным водоизмещением в 9137 тонн, если ничего не видела через аппаратуру, предназначенную для слежения за русскими субмаринами? Хорошо, если это были инопланетяне, залезшие под воду (а в мае ВМС США сообщали об обнаружении под водой загадочных "быстро движущихся объектов"). А если бы это была молчащая, как ей и положено, подводная скала, не учтённая при погружении по разгильдяйству штурманов? И булькнула бы лодка с не заглушенным реактором, давая незаслуженное облегчение японским операторам АЭС "Фукусима" – "не мы одни Тихий океан заражаем радиацией"…

В чём реальная опасность?

Что там было с подводными НЛО, якобы зафиксированными флотскими гидролокаторами, доподлинно не известно. Во всяком случае, даже собственный американский президент этим данным не поверил. Но относительно разгильдяйства на кораблях ВМС США есть прецеденты.

Возьмём, например, один из относительно недавних инцидентов. Это когда 17 июня 2017 года, в хорошую погоду, американский эсминец DDG-62 Fitzgerald столкнулся у южного побережья Японии с контейнеровозом ACX Crystal под флагом Филиппин. Тогда сухогруз врезался американцу в правый борт, в результате чего эсминец получил серьёзные повреждения, включая пробоину ниже ватерлинии. При этом погибли семь американских моряков – их просто затопило в машинном отделении.

Что же показало расследование? Даже американское расследование признало виновными в происшествии моряков эсминца, которые пёрли напролом, не предоставив преимущества двигавшемуся справа судну.

Оказалось: вахтенный палубный офицер (OOD, Officer of the Deck) не имел связи с боевым информационным центром (CIC, Combat information center); вахта на мостике не была знакома с основами радарной навигации и не могла её эффективно использовать, потому что неправильно настроила радары и не получала точную картину обстановки вокруг корабля; экипаж вообще имел неудовлетворительный уровень знаний о Международных правилах предупреждения столкновений судов (COLREGS-72).

И так далее.

Так кто может исключить сегодня, что и на USS Connecticut кто-то с кем-то не поделился информацией, из-за чего дело дошло до столкновения? Хорошо, что действительно можно выдохнуть: это было не столкновение с другой подводной лодкой.

Но что же это такое было?

Похоже, почти недельная пауза между инцидентом и сообщением о нём понадобилась американскому флотскому командованию для того, чтобы выдохнуть. Раз за это время никто не заявил о потере или повреждении своего подводного объекта, значит, это не была, например, китайская или русская субмарина.

Ну, русским там особо делать нечего, а вот китайцы считают этот район собственной морской вотчиной. И если американцы выдохнули на предмет того, что вариант столкновения USS Connecticut с какой-либо другой подлодкой "не рассматривается", то как насчёт китайского подводного беспилотника?

А ведь в КНР по меньшей мере с 2018 года разрабатываются подводные дроны проекта "912", способные погружаться на глубину до 6 км. И их конструкторы обещали закончить их создание к столетию Коммунистической партии Китая, которое отпраздновали 21 июля сего года.

Кроме того, США со своими союзниками начали постоянно проводить учения за учениями как раз в Южно-Китайском море. КНР отвечает тем же. А значит, неминуемо должны в тех водах находиться разведывательные аппараты обеих сторон. Правда, о конкретных разведывательных подводных роботах КНР никто не слышал. Но тем забавнее будет, если "Коннектикут" походя затопил какой-нибудь американский дрон.

Что это ещё могло быть?

Из тех, кто водится в океане и не отличается узнаваемой ГАК сигнатурой, жертвой американской подлодки мог оказаться, например, кит или кашалот. Кашалоты, говорят, любят в брачный период пихаться головами и даже кусаться. И вообще часто дерутся, как американцы. В Северном полушарии как раз сейчас у кашалотов период спаривания. Вот и мог какой-нибудь ревнивец принять USS Connecticut за соперника.

Скриншот страницы NavalInstitute / twitter.com

"Коннектикуту" в этом смысле вообще везёт. Или, быть может, наоборот, как посмотреть. Однажды, в 2003 году, когда он всплыл из-под арктического льда, пробив лёд хвостовым оперением, на корабль напал белый медведь. За тюленя принял, наверное. Девять тысяч тонн еды – жизнь можно бы счесть удавшейся.

Что с того?

В принципе, от подобных инцидентов не застрахован ни один флот мира. Русский – в том числе. Были у нас истории, когда могучие подводные ракетоносцы тонули, столкнувшись с собственным надводным судном. Вспоминать об этом грустно, но нужно. И учиться на ошибках – своих и американцев.