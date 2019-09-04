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А Маск знает? Расставшийся с мечтой о велосипеде Лукашенко похвалился своей "Теслой"
04 сентября 2019, 00:39 • 81 • В мире
Президент Белоруссии большой любитель электромобилей, электромотоциклов и даже велосипедов. Как оказалось, у него в гараже находится "самая последняя модель" Tesla. Электрокар, по словам Александра Лукашенко, подарил ему сам Илон Маск. Правда о встрече президента и американского бизнесмена ничего не сообщалось. "А Маск о подарке знает?" - интересуются в Сети.
О машине, которая "стартует, как космический корабль", Лукашенко рассказал в понедельник, 2 сентября, во время визита в одну из минских школ. При этом посетив немного раньше другую школу, Лукашенко признался, что всегда хотел приезжать на работу на велосипеде, но "все испортил Зеленский".
Обладателем какой именно модели "Теслы" он является, белорусский президент уточнять не стал. Однако известно, что несколько лет назад он проводил тест-драйв электрокара "Тесла" Model S.
Поездка на этом автомобиле произвела на Александра Лукашенко настолько неизгладимое впечатление, что он сравнил машину с космическим кораблем. Больше всего президента поразила скорость, с которой "Тесла" может двигаться – 280 километров в час.
"Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль", - поведал президент Белоруссии.
К слову, в конце августа Александр Лукашенко проводил специальное совещание, в котором участвовали производители белорусских электромобилей. Разработчикам он посоветовали "внимательнее присмотреться" именно к "Тесле" Илона Маска. При этом президент напомнил, что отечественный электромобиль нужен Белоруссии как можно скорее, чтобы "не плестись в хвосте прогресса".
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