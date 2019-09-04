А Маск знает? Расставшийся с мечтой о велосипеде Лукашенко похвалился своей "Теслой"

О машине, которая "стартует, как космический корабль", Лукашенко рассказал в понедельник, 2 сентября, во время визита в одну из минских школ. При этом посетив немного раньше другую школу, Лукашенко признался, что всегда хотел приезжать на работу на велосипеде, но "все испортил Зеленский".

"У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда её тестирую. Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", — рассказал Лукашенко школьникам.

Обладателем какой именно модели "Теслы" он является, белорусский президент уточнять не стал. Однако известно, что несколько лет назад он проводил тест-драйв электрокара "Тесла" Model S.

Поездка на этом автомобиле произвела на Александра Лукашенко настолько неизгладимое впечатление, что он сравнил машину с космическим кораблем. Больше всего президента поразила скорость, с которой "Тесла" может двигаться – 280 километров в час.

"Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль", - поведал президент Белоруссии.

К слову, в конце августа Александр Лукашенко проводил специальное совещание, в котором участвовали производители белорусских электромобилей. Разработчикам он посоветовали "внимательнее присмотреться" именно к "Тесле" Илона Маска. При этом президент напомнил, что отечественный электромобиль нужен Белоруссии как можно скорее, чтобы "не плестись в хвосте прогресса".