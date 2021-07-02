А. Лукашенко: «Санкции сделают нас сильнее»

«Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнёром Беларуси»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля принял участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

В своём выступлении Александр Лукашенко прежде всего поблагодарил российского президента Владимира Путина за поддержку Белоруссии в сложный период, когда были попытки не только дестабилизировать ситуацию, но и обрушить белорусскую экономику. Что касается введённых санкций, то Минск использует их для усиления экономического сотрудничества с Россией и с другими странами, что пойдёт на пользу белорусской экономике, отметил Лукашенко. Он не сомневается – и Россия, и Белоруссия «выдержат все атаки Запада, после чего станут абсолютно независимыми и не только экономически».

Укреплению экономик двух стран также способствует и Форум регионов России и Белоруссии, который давно стал «важным экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства». А участие в этом Форуме президентов двух стран привлекает к этому мероприятию ещё большее количество участников.

«Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России от Смоленска до Сахалина, каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, возглавляемых российскими губернаторами. Эти факты и сама практика работы форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно», – цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Напомнил президент Белоруссии и о самом грандиозном и успешном совместном белорусско-российском проекте последнего десятилетия – строительстве Белорусской атомной станции, первый блок которой был введён в промышленную эксплуатацию буквально накануне проведения Форума. Второй блок заработает через год, отметил глава Белоруссии.

Поблагодарил Лукашенко Россию и за помощь в борьбе с пандемией коронавируса – предоставление технологии изготовления вакцины. Сегодня Беларусь производит ежемесячно более полумиллиона доз вакцины «Спутник V».

Обратил внимание в своём выступлении белорусский президент и на откровенное вмешательство Запада во внутренние дела суверенных государств.

«Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете. Однако, к сожалению, на коллективном Западе, в Вашингтоне и Брюсселе, не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 млн жизней советских людей», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Особо он отметил тот факт, что многие постсоветские страны уже в полной мере ощутили на себе подобную политику Запада, в частности – Украина, суверенитет которой «тает с каждым днём».

Поэтому так важна российская поддержка, с помощью которой Белоруссии удалось отстоять свою независимость.

«Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнёром Беларуси, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. В этом и состоит миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано всё необходимое», – констатировал президент Белоруссии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём выступлении подчеркнул, что Белоруссия для России всегда была и есть не просто добрым и хорошим соседом, а самым близким союзником, а отношения между странами всегда строились на принципах взаимного уважения. И в дальнейшем Москва и Минск будут заниматься строительством Союзного государства и укреплять интеграционные процессы на Евразийском пространстве, уверен российский президент.

Соб. корр. ФСК