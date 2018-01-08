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А кто сказал, что война в Сирии закончилась?

08 января 2018, 16:09  •  421 • В России

Новогодние каникулы оказались неожиданно богаты на тревожные новости из Сирии. То ли новости, то ли вбросы, то ли все вместе и сразу. И, судя по всему, настроение у нашей группировки в эти дни было совсем не праздничное. В размеренно хмельное информационное затишье сначала ворвалась трагическая новость о падении вертолета Ми-24 под Хамой - у двоих летчиков выжить шансов не было.

Затем появились сообщения об обстреле российской авиабазы Хмеймим под Латакией. Долгие споры в соцсетях о количестве поврежденных самолетов прервало Министерство обороны, сообщив о еще двух погибших. И опровергнув потерю боевых машин. А спустя пару дней самая информированная о событиях в Сирии Лондонская обсерватория по правам человека (состоящая, напомню, из одного сотрудника) устроила «налет» на все ту же российскую базу, сообщив о новой атаке террористов. На этот раз - с помощью беспилотников, снаряженных самодельными минами.

Долгие споры в соцсетях о количестве поврежденных самолетов прервало Министерство обороны, сообщив о еще двух погибших. И опровергнув потерю боевых машинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сети даже появились фотографии этих кустарных коптеров. Однако Минобороны опять же не подтвердило информацию о нашествии дронов. Хотя дыма без огня, как известно, не бывает. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы сообщить, как средства ПВО отразили эту атаку. Если она действительно была. Но сейчас я даже не об этом.

В Сети даже появились фотографии этих кустарных коптеров

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Последние трагические события вокруг нашей группировки в очередной раз для некоторых стали причиной позубоскалить вокруг вывода части российского контингента и объявленного разгрома ИГИЛ (запрещенная в России группировка). «А как же объявленная победа над «Исламским государством»? Фикция!» - констатируют диванные аналитики.

Для начала, я бы заметил, что никто не объявлял окончания войны. И военные, и гражданские эксперты говорили лишь о победе над самой крупной террористической группировкой в Сирии. И если посмотреть на простую графическую карту их влияния в 2015 году, то сомнения в этом отпадут даже у страдающих топографическим кретинизмом.

А кто сказал, что война в Сирии закончилась?Фото: Александр КОЦ

Но помимо «Исламского государства» в Сирии действует до 500 различных группировок боевиков, половина из которых к режиму прекращения огня присоединиться не пожелала. В том числе - филиал Аль-Каиды - Фронт аль-Нусра (запрещена в РФ - ред.), как бы он сейчас не назывался. Активизировались, к примеру, бои в пригороде Дамаска - Харасте. Идет успешное наступление правительственных сил в провинции Идлиб. Наверняка при поддержке наших ВКС. Так что желающих насолить российским военным предостаточно. Странно, что у кого-то это вызывает желание позлорадствовать, увлеченно занижая наши заслуги. Которых куда больше, чем неприятных и трагических эпизодов большой войны. Но о победах ведь не позубоскалишь.

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