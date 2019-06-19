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А Крым русским признает Зеленский: Порошенко дал свой прогноз большой политики Киева

19 июня 2019, 18:54  •  65 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По мнению политика, украинское руководство во главе с Зеленским может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Стало известно о том, что экс-президент Незалежной Петр Порошенко заявил, что новые киевские власти могут отказаться от каких-либо претензий на Крым. Об этом он сказал порталу Glavcom.
Порошенко, в частности, выразил мнение, что команда Зеленского вполне может признать полуостров российским - в обмен на решение конфликта в Донбассе. Впрочем, если новые власти решатся на такой шаг, то последствия для них, уверен Порошенко, неминуемы.
"Но сразу же перестанут быть властью, - объяснил бывший президент. - Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше".
Впрочем, он также отметил, не хотел бы давать какие-либо публичные советы нынешнему главе Незалежной. Хотя и добавил, что Зеленскому стоило бы "принимать в расчет зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России.

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