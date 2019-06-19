А Крым русским признает Зеленский: Порошенко дал свой прогноз большой политики Киева

Стало известно о том, что экс-президент Незалежной Петр Порошенко заявил, что новые киевские власти могут отказаться от каких-либо претензий на Крым. Об этом он сказал порталу Glavcom.

Порошенко, в частности, выразил мнение, что команда Зеленского вполне может признать полуостров российским - в обмен на решение конфликта в Донбассе. Впрочем, если новые власти решатся на такой шаг, то последствия для них, уверен Порошенко, неминуемы.

"Но сразу же перестанут быть властью, - объяснил бывший президент. - Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше".

Впрочем, он также отметил, не хотел бы давать какие-либо публичные советы нынешнему главе Незалежной. Хотя и добавил, что Зеленскому стоило бы "принимать в расчет зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России.