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А крылатые фразы Зеленского - в ноги, чтобы "Выйди отсюда, разбойник!" Президентские носочки "выкинули" на рынок
27 ноября 2019, 21:54 • 113 • Политика
На Украине начали продавать президентские носочки. На рынок "выкинули" зелёный вариант с крылатыми фразами. Например: "Выйди отсюда, разбойник!"
В Житомире начали продавать носки с цитатами президента Украины Владимира Зеленского. О подобном предложении на рынке сообщило местное издание "Житомир-онлайн". Расцветка у носочков единая - они зелёные, а надписи разные, и все они - крылатые, настаивает продавец.
Например, носочки украшают "Выйди отсюда, разбойник!" или "Плохо слышишь меня?" Напомним, так в июле этого года Зеленский "гонял" секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка.
"Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - exit. Идите", - так звучала полная цитата президента Украины.
Сколько стоят президентские носки не уточняется. Точно также, как и неясно, всерьёз ли продают этот лот, или он является шуточным. Зеленскому, по всей видимости, вообще трудно разобраться в намерениях окружающих. Например, вчера президенту Украины от президента Эстонии Керсти Кальюлайд достался именной велосипед. Однако, как пишет "Утро.ру", подарок не восприняли серьёзно, а лидер Украины стал чуть ли не посмешищем. Мол, ему намекнули "езжай, мальчик!" В Офисе президента Украины неоднозначную ситуацию никак не комментировали.
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