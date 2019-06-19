А кем вы заменили 140 млн покупателей из России? ЕС задали неудобные вопросы о санкциях

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок ЕС показал устойчивость к российским ответным санкциям. Тезисы простые: если верить Могерини, российские санкции сильно ударили по ЕС. В том числе сработало продовольственное эмбарго. Теперь же, как говорит Могерини, ситуация выправилась.

"Большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки", - отметила она в ответ на запрос депутата Европарламента.

Впрочем, европейский бизнес придерживается иной позиции. И на ПМЭФ этот вопрос активно обсуждался.

Интересной экспертной позицией с ФАН делится политический аналитик Руслан Осташко. Он считает, что сказанное Могерини означает, что ЕС признали действенность российских санкций. Он предлагает вспомнить, что европейские политики говорили, когда санкции только-только вводились.

"Они заявляли, что в принципе их это не затронет, что это будет нечувствительно и они совершенно спокойно их преодолеют. С учетом того, что сейчас Могерини выступает с таким заявлением, все-таки проблемы были".

Кроме того, Осташко предлагает провести простой опрос среди европейских бизнесменов. Подойди к любому - и он расскажет об истинном влиянии санкций. Даже если предположить, что европейские производители нашли какие-то новые рынки сбыта, это не решит главной проблемы - потери 140 миллионов покупателей в России. И ее никак не восполнить, резюмировал Руслан Осташко.