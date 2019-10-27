А Калининград отдадим Польше - если выживет: План США о защите Балтики основан на принципе жертвы

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США. Американский "эксперт" отвел НАТО две недели на прорыв ПВО и ПРО Калининграда и еще две недели - на удержание территории до подхода основных сил.

Что за план

Документ формировался Джеймстаунским фондом. Речь там идет о развитии событий в случае "российской агрессии на страны Прибалтики". На самом деле ничего нового в плане нет - США и ранее разрабатывали нечто подобное. Удивляет лишь постоянное повторение мантры о том, что Россия непременно пойдет войной... С другой стороны, чем-то же нужно оправдывать существование НАТО? Как бы то ни было, переходим к сути.

Автором документа выступил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США доктор Ричард Хукер.

Согласно предложенному американцем сценарию в начале военного конфликта Россия постарается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. По мнению "эксперта", сухопутное наступление России пройдет через территории Белоруссии и Литвы, так как Польша слишком хорошо защищена тысячей танков.

В ответ НАТО попытается захватить российский эксклав - Калининградскую область. На это Ричард Хукер отводит НАТО примерно месяц. Две недели на преодоление противовоздушной и противоракетной обороны Калининграда и еще две недели - на удержание захваченных территорий до подхода основных сил военного блока.

Однако это будет для США пирровой победой. Согласно представленному сценарию конфликт завершится реинтеграцией прибалтийских стран и Белоруссии в Российскую Федерацию и возвращением Россией контроля над Калининградской областью по итогам мирных переговоров... Но для начала Калининград отдадут в ведение Польши (если страна выживет, ведь план скорее пессимистичный).

Прибалтика не может себя защитить

Несмотря на то что у границ России разворачивают войска, авторы доклада делают вывод, что Прибалтика не способна себя защищать. Собственно, для решения этой проблемы будто бы и разрабатывался документ "Как защитить государства Балтики". Только по сути он не защищает, а уничтожает партнеров, делая из них буферную зону - она то переходит под контроль НАТО, то достается России. Самостоятельная роль Прибалтике не отводится.

Особую роль должна сыграть разве что Польша - как раз в качестве "нейтрализатора Калининградской области". Не то чтобы авторы доклада надеялись на победу - скорее хотят "вставить палки в колеса" и говорят, что "элемент имеет фундаментальное значение".

"Необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развёрнутые в большом количестве, включая ракеты "Искандер", системы С-400 и "Бастион". Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии", - цитирует доклад kresy.pl.

Едва ли все это реалистично, но из "песни" слов не выкинешь - именно так автор и размышляет о ходе операции.

Тем временем США тренируют удары по России

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США провели тренировку над Черным морем, у берегов Крыма. Как отметили в Пентагоне, маневры проводились в рамках подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами. След бомбардировщиков остался на картах ресурса PlaneRadar. Согласно этим данным, маневры состоялись 19 октября.

Интересно, что бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США сымитировали удары по Крыму. А тренировка проводилась вместе с военными с Украины, из Грузии и Румынии, о чем после заявили в Пентагоне. Полет продолжался 12 часов.

Отмечалось, что на протяжении этих маневров под прицелом американцев держали русские Су-27.

У российских границ эти бомбардировщики оказываются не первый раз. Ранее те же B-52H имитировали бомбежку базы Балтийского флота. Кроме того, пилоты облетали Калининградскую область. Российские военные поднимали на перехват истребители, когда так называемые американские партнеры начинали угрожать нашим границам.

Ранее в Кремле с сожалением отмечали, что визиты американских бомбардировщиков к нашим границам лишь усиливают напряжение в отношениях двух стран.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, доцент кафедры географии, природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев также напомнил, что это уже не первый случай подобного поведения наших так называемых партнёров.

"Аналогичные маневры имели место в марте, когда американцы отрабатывали нанесение ударов и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу", - напомнил Зверев.

Более того, известна активность американцев по переброске своих бомбардировщиков на базу в Великобритании. Их политика "никакого удовольствия не вызывает". Конечно, с одной стороны, речь идёт о стареньких машинах США. Но они всё равно остаются ядерными бомбардировщиками.

"Наша противовоздушная оборона все эти полёты отслеживает", - подчеркнул эксперт.